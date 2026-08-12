Astronomía

El Eclipse Solar Total Más Largo Ocurrirá en 2186: Durará 7 Minutos y 29 Segundos

En 2027 llegará un eclipse total de Sol que rozará los 7 minutos de duración; te contamos en qué lugares se podrá apreciar

Eclipse total de SolEl próximo eclipse total de Sol durará 7 minutos. Foto: Reuters

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