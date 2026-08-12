El Eclipse Solar Total Más Largo Ocurrirá en 2186: Durará 7 Minutos y 29 Segundos

En 2027 ocurrirá un eclipse total de Sol que rozará los 7 minutos de duración. Te contamos dónde se podrá admirar y cuánto tendrías que esperar para volver a ver un espectáculo así.

El eclipse más largo de la década

El eclipse total de Sol es el rey de los fenómenos astronómicos. Ningún otro evento en el cielo provoca el mismo furor y y la misma curiosidad entre la gente.

Pero aun entre estos fenómenos hay diferencias. En 2027 se vivirá el eclipse total de Sol más largo de la actualidad.

La fecha será el 2 de agosto del 2027. Este eclipse será visible en Europa, el norte de África, Medio Oriente y la India. No obstante, la fase total del eclipse solo podrá apreciarse en los siguientes países:

El extremo sur de España

Extremo norte de Marruecos

Túnez

Malta

Argelia

Libia

Egipto

Yemen

Arabia Saudita

Somalia

Eclipse de Sol en España. Foto: Reuters

Como más de uno habrá notado, España volverá a ser un sitio privilegiado para la apreciación del fenómeno astronómico. De ahí que este país se haya convertido a ojos de muchos expertos en la capital de los eclipses durante la década.

Cuando el eclipse atraviese el cento de Egipto, cerca de la milenaria ciudad de Luxor, el fenómeno tendrá una duración total de 6 minutos y 22 segundos. Esto le colocará como el segundo eclipse más largo del siglo XXI.

¿Cuál fue el eclipse más largo del siglo?

El título al eclipse más largo del siglo se lo lleva el ocurrido el 22 de julio del 2009. Este eclipse fue visible en Asia y sobre el océano Pacífico. La parte más oscura del fenómeno ocurrió en una estrecha franja al norte de la India, así como en Nepal, Bangladesh, Bután, Myanmar y China, así como en algunas islas del Pacífico.

En su punto de mayor duración, el eclipse total de Sol se prolongó 6 minutos y 39 segundos, lo que le dio el título del más largo del siglo.

¿Cuándo será el eclipse de Sol más largo del milenio?

No obstante, ese no fue el eclipse más largo de toda la era. Nuestros descendientes podrán admirar el rey de estos fenómenos ya en el siglo XXII.

El 16 de julio del año 2186 un eclipse total de Sol pasará por la región septentrional de Sudamérica, sobre Colombia, Venezuela y Guyana.

En su punto de máxima duración, el fenómeno se prolongará por 7 minutos y 29 segundos.

Este será el eclipse total de Sol más largo en un periodo de 10 mil años. De entre los 6 mil 326 eclipses que habrá entre el año 4 mil antes de Cristo y el año 6 mil, ninguno será más largo.