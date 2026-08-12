Perseidas 2026 en México: Luna Nueva Permite Ver Hasta 100 Meteoros por Hora

El cielo de México y otras regiones del planeta ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año durante las noches del 11 al 13 de agosto de 2026, cuando la lluvia de meteoros de perseidas alcance su punto máximo. Este año habrá una condición especialmente favorable: la Luna nueva reducirá la iluminación natural del cielo, lo que permitirá apreciar meteoros más débiles desde lugares alejados de las luces de las ciudades. Bajo condiciones ideales, el fenómeno podría alcanzar una tasa cercana a 100 meteoros por hora.

Las perseidas aparecen cada año cuando la Tierra atraviesa una región del espacio en la que quedaron partículas desprendidas del cometa Swift-Tuttle. Aunque popularmente se habla de una "lluvia de estrellas", los destellos no son estrellas cayendo, sino pequeños fragmentos que producen trazos luminosos al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

¿Por qué las perseidas aparecen cada agosto y qué tiene que ver el cometa Swift-Tuttle?

El doctor Alejandro Farah, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que el origen de este espectáculo se encuentra en los materiales que el cometa Swift-Tuttle va dejando a lo largo de su trayectoria alrededor del Sol:

“Las perseidas son los restos del cometa Swift/Tuttle que pasó en su alrededor del Sol y en ese camino, al calentarse con la energía del Sol, se sublima, se fragmenta y va dejando pedacitos de hielo, de polvo y de rocas en esa trayectoria”.

Cuando nuestro planeta atraviesa esa zona, parte de los fragmentos entra en contacto con la atmósfera y produce los rápidos destellos que pueden observarse desde la superficie. El nombre perseidas proviene de la constelación de Perseo, debido a que, desde nuestra perspectiva, los meteoros parecen surgir de un punto del cielo ubicado en dirección a esta constelación.

Hasta 100 meteoros por hora: la Luna nueva favorecerá el espectáculo de 2026

Una de las grandes ventajas de las perseidas de 2026 será la oscuridad proporcionada por la Luna nueva durante el periodo de máxima actividad. La ausencia de una Luna brillante facilita que el ojo humano detecte meteoros menos luminosos, aunque la cantidad que realmente pueda observar cada persona dependerá de factores como la contaminación lumínica, las condiciones meteorológicas y qué tan despejado se encuentre el horizonte.

Alejandro Farah explicó cuál podría ser la intensidad de la lluvia durante su máximo y qué puede esperar una persona que observe desde un sitio suficientemente oscuro:

“En esta ocasión tenemos un máximo que va a ser alrededor, en situaciones ideales, de 100 objetos por hora. En situaciones normales, digamos, lo que uno esperaría ver en un lugar oscuro es 30 objetos”.

La diferencia es importante: la cifra de 100 meteoros por hora corresponde a condiciones ideales, por lo que no significa necesariamente que cualquier observador verá esa cantidad desde su ubicación. En un sitio oscuro y bajo circunstancias normales, alrededor de 30 meteoros por hora sería una expectativa más realista, de acuerdo con el especialista.

¿A qué hora ver las perseidas? Esta es la ventana recomendada para mirar el cielo

Aunque no existe un minuto exacto que garantice la aparición de los meteoros, una de las mejores ventanas para observar las perseidas será entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada. La recomendación es dedicar suficiente tiempo a la observación y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad, en lugar de esperar que todos los meteoros aparezcan en unos cuantos minutos.

El doctor Alejandro Farah recomendó preparar con anticipación el lugar desde donde se realizará la observación, especialmente porque el fenómeno puede mantenerse activo durante varias horas y extenderse por varios días:

“Para prepararse y estar listos para observarlo, la lluvia de meteoros de las perseidas, hay que hacer una serie de pasos previos antes de la hora del máximo. Esto es encontrar un lugar oscuro donde observarlas. Ponerse cómodo, porque no es un fenómeno que dura pocos minutos, dura prácticamente toda la noche y varios días incluso. Hay que tener, pues, agua, alimentos, acostarse en un lugar cómodamente que sea muy oscuro y empezar a ver el cielo desde que empieza a ser de noche”.

La clave será tener paciencia. Permanecer en un espacio seguro, cómodo y oscuro durante un periodo prolongado aumenta las posibilidades de detectar los destellos que atraviesen diferentes regiones del cielo.

No necesitas telescopio: usarlo incluso podría hacer más difícil ver los meteoros

A diferencia de otros eventos astronómicos, no se necesita telescopio ni binoculares para disfrutar las perseidas. La mejor herramienta serán los propios ojos, debido a que los meteoros pueden aparecer rápidamente en distintas partes del firmamento. Los instrumentos ópticos amplían una región pequeña del cielo y, como consecuencia, reducen considerablemente el campo de visión disponible.

También es recomendable buscar un lugar alejado de la iluminación artificial. La contaminación lumínica de calles, edificios, anuncios y viviendas hace que el cielo se vea más brillante y puede ocultar los meteoros de menor intensidad. Cuanto más oscuro sea el sitio de observación y más despejado se encuentre el cielo, mayores serán las probabilidades de apreciar una cantidad importante de destellos.

¿Se podrán ver las perseidas desde CDMX? Los meteoros más brillantes podrían aparecer

Quienes se encuentren en la Ciudad de México (CDMX) o en otras grandes zonas urbanas no necesariamente quedarán fuera del espectáculo. La contaminación lumínica impedirá observar muchos de los meteoros débiles, pero algunos de los objetos más luminosos todavía podrían distinguirse a simple vista.

Alejandro Farah señaló que incluso ciudades con una intensa iluminación nocturna podrían permitir la observación ocasional de los meteoros más brillantes:

“También es cierto que los objetos más brillantes, que pueden ser uno o dos, algunos por hora o tal vez algunos durante toda la noche, sí se podrían llegar a ver, a observar en ciudades con mucha contaminación lumínica, como la Ciudad de México o cualquier otra ciudad del planeta”.

Por esta razón, quienes no tengan posibilidad de salir de una ciudad todavía pueden intentar observar el fenómeno. Buscar el sitio disponible con menor iluminación artificial, evitar tener lámparas directamente frente a los ojos y permanecer observando durante un periodo prolongado puede aumentar las posibilidades de detectar alguno de estos rápidos destellos.

Las perseidas no son el único espectáculo: el cielo guarda fenómenos durante todo el año

Las perseidas forman parte de los numerosos fenómenos astronómicos que pueden observarse a lo largo del año. Eclipses, conjunciones, lluvias de meteoros y otros eventos pueden seguirse mediante calendarios y publicaciones especializadas. En México, una de las fuentes de consulta es el Anuario Astronómico del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde se reúne información sobre fechas y distintos acontecimientos celestes.

Para Alejandro Farah, observar las perseidas también puede convertirse en una oportunidad para recuperar el interés por lo que ocurre sobre nuestras cabezas y mantenerse atento a futuros eventos astronómicos:

“La recomendación es estar al pendiente del cielo porque siempre nos está hablando y nos está diciendo sus secretos más lejanos”.

Así, durante las noches del 11 al 13 de agosto, mirar hacia un cielo oscuro podría ser suficiente para presenciar uno de los grandes espectáculos naturales de agosto. En 2026, con condiciones lunares particularmente favorables, alejarse de las luces de la ciudad podría marcar la diferencia entre observar unos cuantos destellos o disfrutar de una noche llena de meteoros.

Con información de Erick Alcalá.