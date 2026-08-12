Astronomía

Perseidas 2026 en México: Luna Nueva Permite Ver Hasta 100 Meteoros por Hora

En CDMX, también podrían observarse algunos meteoros brillantes a simple vista, aunque la contaminación lumínica reducirá considerablemente su visibilidad.

Las Perseidas alcanzan su máxima actividad entre el 11 y 13 de agosto.Las Perseidas alcanzan su máxima actividad entre el 11 y 13 de agosto. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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La mejor ventana para observar las perseidas será entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada, preferentemente desde un sitio oscuro y alejado de las ciudades

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