Extranjero Sale a Hacer Ejercicio y lo Alertan por Posible Despojo en CDMX: Así Evitó Invasión

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos sujetos señalados como posibles responsables de despojo de un departamento en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En un comunicado, detalló que el propietario del inmueble había salido a hacer ejercicio cuando lo alertaron del presunto despojo.

Denuncia de invasión en CDMX

Según la información oficial, uniformados del cuadrante fueron informados sobre la alerta que se hizo al número de emergencias 911, sobre la invasión de un inmueble ubicado en la avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros.

Los agentes se trasladaron al punto y se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad, quien dijo ser ciudadano uruguayo.

La persona les comentó que salió para realizar su rutina de ejercicios, pero sus vecinos lo llamaron e informaron que dos sujetos ingresaron a su departamento y que se escuchaban ruidos y movimientos, por lo que solicitó el apoyo.

Así fue la detención de presuntos delincuentes

Los oficiales entraron al domicilio y en ese momento uno de los sujetos aventó una mochila a espaldas del edificio y trató de salir, sin embargo, ambos fueron detenidos y cuestionados de su estancia en el lugar.

Al revisar la mochila recuperada, los agentes encontraron lo siguiente:

Un arma de fuego corta.

Un cargador.

Cinco cartuchos útiles.

138 envoltorios de una sustancia en piedra cristalina con las características de la cocaína.

Una báscula gramera.

Un teléfono celular.

Los hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

SPB