Seguridad

Extranjero Sale a Hacer Ejercicio y lo Alertan por Posible Despojo en CDMX: Así Evitó Invasión

Dos sujetos fueron detenidos por el presunto despojo de un departamento en Álvaro Obregón

Patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorre calles de CDMX. Foto: N+Patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recorre calles de CDMX. Foto: N+

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Despojo frustrado en Álvaro Obregón: un hombre fue alertado mientras hacía ejercicio.

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