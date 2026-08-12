Seguridad

Realizan Operativo en la Colonia El Porvenir de Chihuahua Tras Reporte de Cuerpos Enterrados

Elementos de la AEI realizaron un operativo con equipo de excavación y perros K-9 tras una denuncia anónima en la colonia El Porvenir en Chihuahua.

Elementos de la AEI realizan una búsqueda de restos óseos en un domicilio de la Col. El PorvenirElementos de la AEI realizan una búsqueda de restos óseos en un domicilio de la Col. El Porvenir. Foto: N+

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Operativo en El Porvenir, Chihuahua: AEI busca cuerpos enterrados tras denuncia anónima. Zona acordonada y búsqueda con perros K-9.

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