Realizan Operativo en la Colonia El Porvenir de Chihuahua Tras Reporte de Cuerpos Enterrados

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegaron un operativo de búsqueda en un domicilio de la colonia El Porvenir, al norte de la ciudad de Chihuahua, tras recibir un reporte sobre la posible presencia de cuerpos sepultados.

Las autoridades acordonaron la zona ubicada en las inmediaciones de las calles Mina Milpillas y Mina Agua Blanca, donde se concentraron las labores de investigación.

En el sitio participan agentes de la AEI con apoyo de perros K-9, palas y equipo de excavación para realizar la búsqueda de posibles restos óseos.

Denuncia anónima moviliza a agentes de investigación

De acuerdo con la información proporcionada, el operativo se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre la posible existencia de cuerpos sepultados dentro del domicilio.

Hasta el momento no se ha informado sobre el hallazgo de restos humanos en el lugar, por lo que las autoridades mantienen las labores de búsqueda.

Durante agosto también se han localizado restos humanos en domicilios de las colonias División del Norte y Rosario, de acuerdo con la información proporcionada.

La ciudad de Chihuahua cerró el último mes con 30 asesinatos, cifra que representa un promedio de un homicidio diario.

Las autoridades continuarán con las diligencias en el domicilio de El Porvenir para determinar si existe evidencia que confirme el reporte recibido.