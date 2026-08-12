Capturan en Puebla a Sujeto Requerido por la Justicia en Veracruz por Lesiones Dolosas

Como parte de un mandamiento judicial vigente en el estado de Veracruz, se logró la aprehensión en Puebla contra Pascasio Lorenzo 'N', también identificado como Pascacio Lorenzo 'N', de 40 años de edad, por el delito de lesiones dolosas calificadas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) la captura fue resultado de actos de investigación de campo y gabinete, personal de la Unidad de Apoyo Policial de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional.

En días recientes se estableció que la persona requerida se encontraba en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla.

Aprehende Fiscalía de Puebla a hombre requerido por la justicia de Veracruz

El 9 de agosto de 2026, agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla ubicaron al probable responsable en el Barrio del Bajío de Cuautlancingo, donde corroboraron su identidad.

La autoridad le informó sobre el mandamiento judicial emitido por autoridad de Veracruz y procedieron a su detención formal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Pascasio Lorenzo N., también identificado como Pascacio Lorenzo N., de 40 años, requerido por autoridades de Veracruz por el delito de lesiones dolosas calificadas, en atención a un mandamiento… pic.twitter.com/YeIRE0JMG4 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 12, 2026

Luego de conocer los derechos que le asisten como persona detenida, Pascasio o Pascacio Lorenzo 'N' fue trasladado para los trámites protocolarios correspondientes, en espera de su entrega a personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Con información de N+

JAPR