Seguridad

Capturan en Puebla a Sujeto Requerido por la Justicia en Veracruz por Lesiones Dolosas

Agentes investigadores ubicaron al probable responsable en el Barrio del Bajío de Cuautlancingo, donde corroboraron su identidad.

Pascasio Lorenzo era buscado por el delito de lesiones dolosas calificadas.Pascasio Lorenzo era buscado por el delito de lesiones dolosas calificadas. Foto: FGE Puebla

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La Fiscalía de Puebla aprehende a un hombre requerido en Veracruz por lesiones dolosas. Así fue capturado en Cuautlancingo tras una investigación exhaustiva.

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