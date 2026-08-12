Hombre es Asesinado a Balazos en Taquería de Hermosillo, Sonora; Hay 2 Sujetos Detenidos

Un ataque armado registrado la noche del martes en la colonia Revolución, dejó sin vida a David Joel, alias “El Wero Pacas”, tras ser sorprendido a balazos en una taquería ambulante en la zona de centrales de autobuses.



Alrededor de las 21:00 horas, en Luis Encinas y Universidad, de la colonia Revolución I, presuntamente un sujeto llegó a pie a donde estaba la víctima sentada en una silla y le disparó directamente, para después huir en un Nissan Versa gris, que ya lo esperaba.



Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona en donde fueron localizados por lo menos siete casquillos percutidos.

Capturaron a dos presuntos responsables del ataque armado

Minutos después, a las 09:25 de la noche, elementos de la Policía Municipal capturaron a Francisco Alán “N”, de 37 años, y a Eduardo Guadalupe “N”, de 34, quienes estaban en una habitación de un hotel en bulevar Vildósola y Paseo Río Sonora.



Les aseguraron una pistola calibre .9 milímetros, cinco cartuchos útiles y 10 envoltorios de marihuana.

Aseguraron el vehículo presuntamente utilizado para huir del lugar

En el estacionamiento del hotel también fue localizado un Nissan Versa gris, cuyas características coinciden con el vehículo utilizado por los presuntos agresores.



Los detenidos, el arma, los cartuchos, el narcótico y el automóvil quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones.