Seguridad

Hombre es Asesinado a Balazos en Taquería de Hermosillo, Sonora; Hay 2 Sujetos Detenidos

Dos sujetos fueron detenidos luego de presuntamente ser responsables de un ataque armado en una taquería que dejó a un hombre sin vida en la colonia Revolución de Hermosillo, Sonora.

Hombre es Asesinado a Balazos en Taquería de Hermosillo, Sonora; Hay 2 Sujetos DetenidosHombre es Asesinado a Balazos en Taquería de Hermosillo, Sonora; Hay 2 Sujetos Detenidos. Foto: Archivo N+

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Asesinato en taquería de Hermosillo: dos detenidos tras ataque armado. Encuentran arma y drogas en hotel.

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