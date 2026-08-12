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Acusan Formalmente a Nick Reiner por el Asesinato de sus Padres, Rob y Michele Reiner

Un gran jurado formalizó la acusación contra Nick Reiner por el homicidio de sus padres, Rob y Michele Reiner, con nuevos cargos de asesinato calificado.

Nick-Reiner-Acusacion-Formal-Asesinato-Rob-Reiner-Michele-Reiner.Foto: Getty Images

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Impactante: Nick Reiner enfrenta cargos por el homicidio de sus padres, el cineasta Rob Reiner y Michele Singer. La fiscalía busca justicia en un caso que conmociona a Hollywood. Conoce más.

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