Acusan Formalmente a Nick Reiner por el Asesinato de sus Padres, Rob y Michele Reiner

Un gran jurado formuló este miércoles una acusación formal contra Nick Reiner por el homicidio de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes murieron apuñalados en diciembre pasado en su casa de Los Ángeles.

Los nuevos cargos

El documento reemplaza a la denuncia presentada tras el arresto de Reiner, ocurrido el 15 de diciembre. La nueva acusación añade cargos de asesinato con circunstancias especiales y por acecho, además de un señalamiento por uso personal de un arma mortal.

Reiner, de 32 años, compareció ante el tribunal y se declaró no culpable de haber matado a golpes de arma blanca a Rob Reiner, de 78 años, y a Michele Singer Reiner, de 70, el 14 de diciembre de 2025 en la vivienda familiar de Brentwood, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles.

De acuerdo con las autoridades, Reiner escapó de la escena del crimen, pero fue localizado y detenido esa misma noche en un parque al sur de la ciudad.

La postura de la fiscalía

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, señaló en un comunicado que la formalización de la acusación representa un avance hacia el juicio y la búsqueda de justicia para la familia. El funcionario calificó el crimen como una traición profunda cometida por alguien que gozaba del amor y la confianza de las víctimas, las mismas personas a las que ahora se le acusa de haber asesinado.

La próxima audiencia del caso, previa al juicio, quedó fijada para el 15 de septiembre.

El testimonio de su hermano

Meses antes de esta nueva acusación, Jake Reiner, hermano mayor del acusado, publicó un texto personal en el que relató el momento en que se enteró de la muerte de sus padres y la magnitud del dolor que esto significó para él y su hermana Romy. En el escrito, Jake recordó también los momentos únicos que vivió por ser hijo de una figura reconocida de Hollywood, responsable de cintas como Cuando Harry encontró a Sally (1989). Se refirió a su padre como su "héroe" y a su madre como una mujer cariñosa e incondicional. En ningún momento mencionó a Nick.

El historial clínico de Nick Reiner

Nick Reiner permanece recluido sin posibilidad de fianza. En entrevistas previas había hablado abiertamente sobre los años que enfrentó una adicción a sustancias. Además, fue diagnosticado con esquizofrenia tiempo atrás, y distintos medios reportaron que se encontraba bajo tratamiento por un trastorno psiquiátrico severo al momento del ataque, un factor que se prevé será determinante conforme avance el proceso judicial.