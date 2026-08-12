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Madre de Perez Hilton Obtiene Custodia Temporal de Hijos del Bloguero tras Crisis de Salud

Tras la hospitalización de Perez Hilton por un episodio de autolesión en un video en vivo, su madre presentó una solicitud legal en Florida para asumir la custodia temporal de sus tres hijos menores.

Perez-hilton-madre-pide-custodia-temporal-hijosFoto: Getty Images

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La madre de Perez Hilton obtiene custodia temporal de sus hijos tras su hospitalización por autolesión. La familia busca proteger a los menores mientras él se recupera. Conoce más sobre este caso.

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¿Qué Pasará con los Hijos de Perez Hilton? Madre del Bloguero Recibe Buenas Noticias