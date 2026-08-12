Madre de Perez Hilton Obtiene Custodia Temporal de Hijos del Bloguero tras Crisis de Salud

La familia del bloguero de celebridades Perez Hilton ha tomado medidas legales para proteger a sus tres hijos menores de edad.

Su madre presentó formalmente una solicitud ante un tribunal de Florida para obtener la custodia temporal de los niños, luego de que el creador de contenido de 48 años fuera hospitalizado la semana pasada tras sufrir una severa crisis de salud mental.

Según documentos judiciales radicados en el condado de Miami-Dade, la medida busca garantizar la seguridad y estabilidad emocional de los menores mientras Hilton se recupera bajo atención médica.

Un entorno seguro para los niños

La abogada Natalie F. Guerra-Valdes, representante legal de la madre de Perez Hilton, confirmó la acción judicial a través de un comunicado oficial:

"Mi principal preocupación y objetivo, así como el de la familia, es proteger a los niños y asegurarnos de que estén a salvo. Queremos que tengan cierta sensación de normalidad a medida que comienzan su proceso de recuperación tras los trágicos eventos ocurridos la semana pasada."

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, es padre soltero de tres niños menores de 14 años, nacidos mediante gestación subrogada.

Transmisión en vivo y Ley Baker

El pasado 4 de agosto, durante una transmisión en directo en la plataforma TikTok, el bloguero apareció en su residencia del sur de Florida mostrando signos evidentes de autolesión.

El Departamento del Alguacil del Condado de Miami-Dade respondió a múltiples llamadas de emergencia enviadas por usuarios preocupados. Al llegar al lugar, las autoridades aplicaron la Ley Baker (Baker Act), una normativa del estado de Florida que permite la retención e internamiento psiquiátrico involuntario de una persona en riesgo por un periodo de hasta 72 horas para una evaluación médica.

Según declaraciones de la familia, los tres niños, una sobrina y la hermana de Hilton se encontraban en la vivienda minutos antes de la transmisión, pero evacuaron el lugar de inmediato para evitar presenciar mayor trauma.

¿Cuál es el estado de salud actual de Perez Hilton?

Hilton permanece hospitalizado en estado estable, aunque requirió intervención quirúrgica por la gravedad de sus lesiones.

La familia enfatizó que su prioridad absoluta es el tratamiento del comunicador y el regreso seguro de los niños a un entorno de tranquilidad.

De pionero del chisme de celebridades a figura controversial

Perez Hilton se convirtió en una de las figuras más influyentes y controversiales de la cultura pop a mediados de la década de 2000 gracias a su portal web de noticias de farándula. Conocido por sus mordaces comentarios sobre figuras como Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan, su blog fue pionero en el modelo moderno de periodismo de espectáculos digital.

Actualmente, la familia del bloguero ha pedido respeto a su privacidad y que el público no se acerque a las inmediaciones de la residencia familiar mientras avanza el proceso legal y médico.