Habrá Cierres Viales por Trabajos de Reencarpetado en Querétaro; Estas son Vial Alternas

Del 11 al 14 de agosto, la avenida Tecnológico permanecerá cerrada durante la noche, debido a trabajos de reencarpetado que realizará la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro.

El cierre se llevará a cabo de las 22:00 a las 05:00 horas, en el tramo comprendido entre Ignacio Zaragoza e Hidalgo, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas.

Anuncian Cierres Nocturnos por Obras Viales. Foto: Municipio

Alternativas viales para transitar

Otra alternativa contempla transitar por Luis M. Olvera, José María Arteaga, Regules Sur y José María Morelos, mientras que una tercera ruta considera Zaragoza, 5 de Febrero e Hidalgo.

Las autoridades señalaron que estos cierres serán únicamente durante el horario nocturno mientras se llevan a cabo las labores de mantenimiento.

Asimismo, recomendaron a los conductores consultar las aplicaciones de navegación antes de salir, con el objetivo de elegir la ruta que mejor se adapte a sus necesidades y evitar contratiempos.