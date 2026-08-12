Movilidad

Habrá Cierres Viales por Trabajos de Reencarpetado en Querétaro; Estas son Vial Alternas

Trabajos de reencarpetado generarán cierres viales en Avenida Tecnológico, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y anticipar sus recorridos.

Cierres Nocturnos por Reencarpetado en Avenida TecnológicoCierres Nocturnos por Reencarpetado en Avenida Tecnológico. Foto: N+

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Cierres viales en Querétaro: Av. Tecnológico cerrada de 22:00 a 05:00 del 11 al 14 de agosto. Evita retrasos usando rutas alternas y consulta apps de navegación.

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