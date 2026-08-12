Movilidad

Hay Bloqueos en Carreteras de México Hoy 12 de Agosto 2026: Autopistas con Afectaciones

Aquí te informamos sobre las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este miércoles

Afluencia en la autopista México-Cuernavaca el 18 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfluencia en la autopista México-Cuernavaca el 18 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención conductores! Hoy 12 de agosto 2026, varias carreteras en México están bloqueadas. Consulta las rutas afectadas y evita retrasos en tus traslados.

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