Hay Bloqueos en Carreteras de México Hoy 12 de Agosto 2026: Autopistas con Afectaciones

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 12 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy miércoles:

05:44 horas: Cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 172, por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada).

05:53 horas: En la autopista México-Cuernavaca, km 41, dirección CDMX, cierre parcial de la circulación por atención de choque por alcance múltiple entre autobús y automóviles.

06:30 horas: Volcadura de pipa en la autopista Durango-Mazatlán, km 28, dirección Durango, sin afectación en los carriles de circulación.

07:07 horas: Restablecimiento de la circulación en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 172, tras atención de accidente.

07:15 horas: Reducción de carriles en la autopista México-Cuernavaca, km 60, dirección Cuernavaca, por atención de accidente (choque contra muro central).

07:31 horas: En Puebla, restablecimiento de la circulación tras accidente cerca del km 217+500 de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura de la Plaza de Cobro No. 27 La Esperanza, con dirección a Orizaba.

07:32 horas: En el Libramiento Cuernavaca, km 87, dirección Acapulco, cierre a la circulación en carriles centrales por atención de accidente (choque por alcance).

09:16 horas: En Nuevo León, cierre parcial de la circulación por accidente cerca del Km 138+000 de la autopista Saltillo-Monterrey, dirección Monterrey.

09:29 horas: En Guanajuato, cierre parcial de circulación en el Km 058+600 de la carretera Lagos de Moreno-Villa de Arriaga, dirección a Querétaro, por accidente vial.

09:35 horas: En Oaxaca, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 359+500 de la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz.

SPB