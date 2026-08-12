Marchas

Marchas HOY 12 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Protesta en el Ángel de la Independencia.Protesta de habitantes de Ecatepec, en el Ángel de la Independencia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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