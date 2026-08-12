'Vamos Lentos, pero con Paso Firme': Mamá de Dafne en Día 2 de Juicio por Delito Sexual Agravado

Al entrar al Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas, Alejandra Quintos, madre de Dafne, en el segundo día del juicio por Delito Sexual Agravado en contra de Gabriel 'N', padre de Dafne Zapata, indicó:

“Voy a entrar, las horas que sea necesarias, voy a estar aquí, los días, los meses, los años, hasta tener la justicia que merecemos y que hoy merece mi hija, Dafne Zapata Quintos”

Tras 9 horas de comparecencia, a las 10 y media de la noche, salió el abogado de Alejandra Quintos, Víctor Paz, quien informó:

“Seguimos en la audiencia, todo bien, se llevaron a cabo las declaraciones de los testigos y mañana continuamos, 3 testigos”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padre de Dafne Zapata Había Estado Preso por Delito Sexual Agravado contra su Hija

Después al salir Eligio Cano, defensa de Gabriel ‘N’, precisó:

“Mañana continuamos 11 y media de la mañana, otros tres testigos y trataremos de seguir avanzando, se ha dado cuenta que han sido jornadas bastante cansadas.

Al cuestionarle si confía en que su cliente saldrá librado, respondió:

“Estamos en un proceso, no adelantamos nada”

Finalmente, luego de 9 horas y media de interrogatorio de este lunes y 9 horas de comparecencia este martes, salió la madre de Dafne, quien afirmó:

“Esta madre no tiene sueño, no siente hambre, no siente cansancio en su cuerpo, porque en mi corazón y en mi espíritu está la lucha constante por justicia para mi hija en los dos casos, tanto de Madero, como de Ciudad Mante, en honor y memoria a mi hija, vamos lentos, pero con paso firme”

Denuncia

En 2019, Gabriel 'N' fue denunciado por su expareja Alejandra Quintos, como responsable de la violación de su hija, cuando Dafne tenía 6 años, años después, un juez lo reclasificó como Delito Sexual Agravado.

Este juicio es independiente al juicio por el feminicidio de Dafne, que sigue en la etapa inicial en las salas de juicios orales de Ciudad Madero, en Tampico.

Con información de Francisco Santa Anna.

LECQ