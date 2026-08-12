Seguridad

'Vamos Lentos, pero con Paso Firme': Mamá de Dafne en Día 2 de Juicio por Delito Sexual Agravado

Gabriel ‘N’ fue denunciado en 2019 por su expareja Alejandra Quintos, como responsable de la violación de su hija, cuando Dafne tenía 6 años

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata.Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata. Foto: N+

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