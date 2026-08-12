Internacional

Detienen a un Mexicano en Japón por Contrabando de Lagartos Escondidos en Calcetines

Agentes localizaron en la maleta del mexicano de 23 años, varios lagartos escondidos en calcetines. El sospechoso puede enfrentar 5 años de cárcel o una multa de 10 millones de yenes

Encuentran en maleta de mexcano, varios lagartos escondidos en calcetines.En Japón encuentran varios lagartos escondidos en calcetines, en maleta de mexcano. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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