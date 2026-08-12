Detienen a un Mexicano en Japón por Contrabando de Lagartos Escondidos en Calcetines

Este miércoles, la Policía Metropolitana de Tokio informó la detención de un mexicano por contrabando, luego de que los agentes encontraran en su maleta varios lagartos escondidos en calcetines, confirmó un portavoz policial.

Indicó que el detenido, identificado como Daniel Isaac Velasco Baltazar, de 23 años, viajó el 8 de agosto desde Corea del Sur a Japón, donde las autoridades aduaneras localizaron 9 ejemplares del lagarto aligátor mexicano entre sus pertenencias.

Cárcel

Conforme a la violación de la ley de aduanas, que pide un permiso del país exportador para la regulación del comercio de animales y plantas, el sospechoso puede enfrentar cinco años de cárcel o una multa de 10 millones de yenes, alrededor de 62 mil 700 dólares, agregó el portavoz.

De acuerdo con la agencia japonesa de noticias Jiji Press, el hombre aceptó los hechos en un interrogatorio donde dijo que había comprado los reptiles en México por entre 3.5 y 4.7 dólares.

Los animales, también conocidos como dragoncitos del sur de la Sierra Madre Oriental, en Japón se comercializan por aproximadamente 100 mil yenes cada uno, 627 dólares, aproximadamente.

Aparte de los nueve dragoncitos, Jiji Press cifró en 200 los lagartos encontrados por los agentes del aeropuerto de Haneda en más de veinte pares de calcetines en la maleta del mexicano.

Una denuncia anónima señalaba que el sospechoso planeaba traficar estos animales coincidiendo con un evento de venta de reptiles, añadió la agencia de noticias.

Con información de EFE.

LECQ