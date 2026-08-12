Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Miércoles 12 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 12 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 12 de agosto de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones y problemas viales en esta autopista:

09:44 horas: Reducción de carriles del km 127 al 129, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

11:10 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 69, dirección Querétaro; autoridades alertaron sobre carga vehicular en la zona.

Mientras que el 11 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 16:00 horas: del km 148 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas: en el km 128, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 12:51 horas: en el km 127, dirección a Querétaro, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 12:32 horas: en la plaza de cobro Tepotzotlán, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de incidencia.

A las 9:30 horas: sigue el cierre parcial a la circulación en km 127 rumbo a Querétaro.

A las 7:54 horas: cierre parcial a la circulación en km 127 de la carretera México-Querétaro, rumbo a Querétaro, debido a la volcadura de un tractocamión.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM