Educación

Alumnos Graduados de Querétaro Descubren que su Escuela era 'Patito'; Certificados son Apócrifos

Las autoridades aseguraron el plantel de bachillerato ubicado en el municipio de Corregidora, Querétaro

La Fiscalía de Querétaro aseguró las instalaciones educativas en el municipio de CorregidoraFoto: Fiscalía Querétaro
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