Alumnos Graduados de Querétaro Descubren que su Escuela era 'Patito'; Certificados son Apócrifos

Las autoridades informaron los detalles del aseguramiento del plantel de bachillerato Capacitación Integral de Querétaro (CIQ), por fraude en agravio de sus alumnos en el municipio de Corregidora.

De acuerdo con la Fiscalía de Querétaro, la Policía de Investigación y la Policía Estatal llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia El Pocito, como parte de una investigación por fraude genérico relacionado con la prestación de servicios educativos.

“La Fiscalía continuará con el análisis de los indicios y los actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan”, afirmó.

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¿Cómo descubrieron que el CIQ era una escuela “patito”?

Las autoridades indicaron que la institución que ofrecía concluir el bachillerato en dos o cuatro meses en modalidad presencial o en línea fue denunciada por varios alumnos.

Los denunciantes refirieron que realizaron los pagos para cursar la preparatoria bajo el ofrecimiento de que contaban con validez oficial.

Sin embargo, cuando los estudiantes trataron de usar sus certificados para continuar con la licenciatura en otras instituciones, se encontraron con que eran falsos.

“Al concluir sus estudios recibieron certificados que posteriormente, al intentar continuar con su formación profesional, fueron señalados como apócrifos”, confirmó la Fiscalía.

Por esta razón, acudieron a las instalaciones del plantel para realizar un cateo. En el inmueble fueron asegurados los siguientes artículos:

Equipos de cómputo

Certificados de bachillerato y licenciatura

Diversa documentación relacionada con la investigación

También informaron que las personas localizadas en el inmueble fueron trasladadas en calidad de testigos para la realización de entrevistas y recabar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

¿Cómo saber si una escuela tiene validez oficial ante la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que incorpora un plan y programas de estudio que un particular imparte, o pretende impartir, al sistema educativo nacional.

Tal y como su nombre lo indica, reconoce la validez oficial de los planes de estudio y programas que son ofertados en una institución. Por ello, es necesario que las escuelas cuenten con uno para que los estudios que se imparten en ellas, sean considerados válidos ante la SEP.

Para conocer cuál es el RVOE de una escuela, puedes consultar los datos directamente en la página de sirvoems.seo.gob.mx e ingresar la Clave de Centro de Trabajo y ahí verificas que la dirección y los datos que presuntamente son de la escuela coincidan con lo que ves en la página.

EPP