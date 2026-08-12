Ella Era Sofía Murillo, la Creadora de Contenido que Murió en un Helicóptero Junto a su Mamá

Sofía Murillo, influencer colombiana de 17 años de edad, murió junto a su familia durante un accidente en helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, pero, ¿quién era la creadora de contenido? Estos son los avances en la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la joven, su madre, Wendy Manrique, de 37 años, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59 años, estaban de vacaciones en una zona boscosa.

La familia quería que el viaje fuera especial, por ello, reservaron un vuelo panorámico de 20 minutos con la finalidad de ver desde el aire al Cristo Redentor.

Sus tíos y prima de 15 años de edad, esperaban su regreso, ya que la idea era volar juntos, pero el helicóptero solo tenía capacidad para tres pasajeros.

Sin embargo, la aeronave operada por la empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos, se precipitó cerca del mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca; las tres mujeres y el piloto murieron.

Las autoridades fueron alertadas por el fuerte accidente. El helicóptero se incendió luego del impacto y se desataron las llamas por la zona boscosa, la cual era de difícil acceso. Los tíos y prima de Sofía Murillo, se enteraron de la tragedia a través de las noticias locales.

¿Quién era la influencer Sofía Murillo?

Sofía Murillo era una influencer o creadora de contenido de 17 años de edad. La joven colombiana era conocida en redes sociales por hablar de diversos temas, principalmente relacionados con belleza y estilo de vida.

En sus redes sociales con más de 250 miles de seguidores, posteaba tutoriales de maquillaje, reseñas de cosméticos y recomendaciones de productos. También subía videos con consejos de skincare, rutinas diarias y cuidado de la piel.

Sofía Murillo también hacía vlogs, donde compartía su día a día o viajes con su familia y amigos.

¿Qué dijo la empresa dueña de la aerolínea?

El accidente donde murió la influencer Sofía Murillo se encuentra bajo investigación. Según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), la aeronave figuraba en condiciones normales de aeronavegabilidad.

También tenía un certificado válido hasta junio de 2027, y estaba autorizada para vuelos panorámicos.

La compañía operadora aseguró que el mantenimiento del helicóptero estaba al día, que contaba con el permiso correspondiente y que el piloto tenía licencia vigente, de hecho, tenía 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros.

EPP