Entretenimiento

Ella Era Sofía Murillo, la Creadora de Contenido que Murió en un Helicóptero Junto a su Mamá

Sofía Murillo, de 17 años de edad, falleció en un accidente de helicóptero junto a su familia; esto sabemos

Sofía Murillo murió junto a su familia en un accidente en helicóptero en BrasilFoto: sofi.ichic | Instagram
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+