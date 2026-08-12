Choque Múltiple entre Tráiler y Dos Automóviles Dejó Cinco Lesionados en Autopista Arco Norte

La tarde de este martes 11 de agosto se registró un choque múltiple en el que estuvieron involucrados dos automóviles y un tráiler sobre la autopista Arco Norte en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por una fila de vehículos por un retén vehicular a la altura del municipio de Atitalaquia, dejando cinco lesionados.

Choque e incendio entre un tráiler y dos automóviles deja cinco lesionados en autopista Arco Norte

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este martes cuando se reportó un choque múltiple entre dos automóviles y un tráiler sobre la autopista Arco Norte en la entidad de Hidalgo, dejando cinco personas lesionadas.

El accidente, a la altura del municipio de Atitalaquia, habría sido originado por una larga fila de vehículos en un retén vehicular, misma que habría impedido que el conductor de la unidad pesada pudiera frenar a tiempo, llevándose a las otras dos unidades siniestradas.

Tras el fuerte impacto, el tráiler y los vehículos compactos se incendiaron por lo que cuerpos de emergencias se movilizaron al sitio, en el kilómetro 90 para controlar las llamas. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

Tráiler termina volcado en la carretera Acatlán de Osorio-Tepexi de Rodríguez en Puebla

Este mismo martes la volcadura de un tráiler provocó cierre parcial de la carretera Acatlán de Osorio–Tepexi de Rodríguez en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Santa Cruz, donde el conductor del vehículo pesado perdió el control y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

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La unidad de carga quedó atravesada en medio de la vialidad, por lo que la circulación resultó afectada en ambos sentidos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ