Accidentes

Choque Múltiple entre Tráiler y Dos Automóviles Dejó Cinco Lesionados en Autopista Arco Norte

De acuerdo con los primeros reportes el accidente fue provocado por una fila de vehículos parados a la altura del municipio de Atitalaquia en Hidalgo.

Accidente Choque Múltiple Incendio Tráiler Autos Cinco Lesionados Autopista Arco Norte HidalgoCinco Lesionados Deja Choque Múltiple en Autopista Arco Norte. Foto: Facebook María Inés Vázquez

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Cinco heridos tras un choque múltiple en Arco Norte, Hidalgo. Un tráiler y dos autos se incendiaron. Descubre qué provocó este accidente.

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