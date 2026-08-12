Accidentes

Buscan Llevar a Cuba el Cuerpo de un Joven que Murió en Una Explosión en Monterrey

La repatriación a Cuba del cuerpo de un joven de 23 años fallecido tras una explosión en Monterrey se ha complicado por trámites burocráticos.

Explosión en Monterrey deja un fallecidoExplosión en Monterrey deja un fallecido. Foto: N+

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Compañeros y dueños del taller donde trabajaba el joven cubano piden agilizar los trámites para que pueda ser trasladado a su país.

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