Buscan Llevar a Cuba el Cuerpo de un Joven que Murió en Una Explosión en Monterrey

Los dueños del taller de motocicletas donde trabajaba un joven cubano de 23 años, que murió tras resultar gravemente quemado durante una explosión, solicitaron a las autoridades agilizar los trámites para poder trasladar su cuerpo a Cuba y entregarlo a su madre.

El joven, de origen cubano, falleció en un hospital de Monterrey a consecuencia de las quemaduras que sufrió durante una explosión registrada en el taller ubicado en la colonia Buenos Aires.

Tras su muerte, sus compañeros y los propietarios del establecimiento iniciaron los trámites correspondientes para repatriar sus restos a su natal Cuba, donde su madre espera poder despedirse de él.

Sin embargo, los responsables del taller señalaron que el proceso se ha complicado debido a que ahora les solicitan un acta de defunción federal certificada, documento que tendrían que trasladar hasta la Ciudad de México para continuar con el procedimiento.

Los dueños aseguraron que cuentan con documentación que los acredita como tutores para realizar los trámites y explicaron que, hasta el momento, han logrado avanzar aproximadamente un 10 por ciento.

Piden agilizar documentos restantes

La principal preocupación es que la obtención de los documentos restantes pueda prolongar el proceso durante meses, situación que mantiene angustiada a la familia del joven.

Ante esta situación, los propietarios del taller pidieron la intervención de las autoridades correspondientes, particularmente debido a que se trata de un procedimiento de carácter federal.

Los compañeros del joven también expresaron su tristeza y preocupación por las dificultades que enfrentan para trasladar sus restos.

Mientras tanto, continúan solicitando apoyo para agilizar la documentación necesaria y permitir que el cuerpo pueda ser enviado a Cuba lo antes posible, con el objetivo de que su madre pueda darle el último adiós.