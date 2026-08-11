Accidentes

Se Registraron Dos Sismos de Magnitud 3.8 y 3.6 en Linares, Nuevo León

Dos sismos de magnitudes 3.8 y 3.6 fueron registrados este lunes y domingo en las inmediaciones de Linares, Nuevo León, sin que hasta el momento se reporten daños o personas lesionadas

Sismos en LinaresSismos en Linares. Foto: SSN

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Linares, Nuevo León, registró este lunes dos movimientos telúricos de baja magnitud, de 3.6 y 3.8, que fueron detectados en distintos puntos cercanos al municipio.

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