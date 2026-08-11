Se Registraron Dos Sismos de Magnitud 3.8 y 3.6 en Linares, Nuevo León

Dos movimientos sísmicos fueron registrados durante el pasado 9 y 10 de agosto en las inmediaciones de Linares, Nuevo León, de acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional

El primer movimiento tuvo una magnitud de 3.8 y fue localizado aproximadamente a 50 kilómetros al sureste de Linares, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 3.8 y se ubicó al sureste del municipio, en territorio de Tamaulipas.

Aunque ambos sismos fueron de baja magnitud, los registros llamaron la atención debido a que ocurrieron en una zona donde este tipo de movimientos son menos frecuentes que en otras regiones del país. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas relacionados con estos movimientos.

La actividad sísmica en Nuevo León no es inusual; aunque el estado se encuentra alejado de las principales zonas sísmicas del Pacífico mexicano, también se han registrado movimientos de baja y moderada magnitud en distintos puntos de la entidad.

Sismos ocurren en contexto internacional

Estos sismos, además, ocurren en un contexto de atención internacional debido al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado domingo, situación que provocó dudas entre algunos ciudadanos sobre si los movimientos registrados en diferentes países podrían estar relacionados.

Autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y, hasta ahora, no existe información que indique que estos movimientos sean una señal de un terremoto de mayor magnitud.

Especialistas recuerdan que los sismos no pueden predecirse con precisión, por lo que la recomendación es mantenerse informado a través de fuentes oficiales y contar con medidas básicas de prevención ante cualquier emergencia.