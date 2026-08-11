Detienen a Siete Personas tras Cateo a Inmueble en la Zona Centro de Veracruz

La tarde de este martes 11 de agosto, se dio a conocer que cuatro hombres y tres mujeres fueron detenidos por elementos de la policía ministerial en un cateo autorizado por un juez y que fue realizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

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Según la información recabada, el operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la avenida 6 y calle 2, en el conocido barrio de “Las Pitayitas” del municipio de Córdoba. Presuntamente, uno de los detenidos habría intentado accionar un arma contra los elementos de seguridad, pero esta presentó una falla, permitiendo su sometimiento y su posterior detención.

De acuerdo con lo informado, en un operativo conjunto con elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR), fueron aseguradas cuatro armas de fuego, así como presunta droga, material pirotécnico, cámaras de videovigilancia y dos motocicletas, entre otros objetos.

Los cuatro hombres y las tres mujeres fueron trasladados a la comandancia de la policía ministerial y después a la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba y quedaron a disposición de las autoridades para la responsabilidad que les resulte.

Sujeto es detenido en Mundo Nuevo, Veracruz

Elementos de Seguridad Pública del municipio de Coatzacoalcos realizaron la detención de una persona del sexo masculino, en la Congregación de Mundo Nuevo, por su probable participación en hechos que podrían constituir un delito.

Los hechos se registraron mientras elementos policiales realizaban recorridos de manera preventiva en la zona y vigilancia sobre la calle Reforma, esquina con Emiliano Zapata.

Al aproximarse los elementos policiales para realizar una intervención preventiva e identificarse como integrantes de la Policía Municipal, el individuo presuntamente sacó un objeto punzocortante, con el cual presuntamente agredió a uno de los elementos.

Durante la inspección correspondiente, realizada conforme a los procedimientos establecidos, fueron localizadas diez bolsitas de color azul y transparente, que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal. El detenido fue entregado a elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.