Seguridad

Detienen a Siete Personas tras Cateo a Inmueble en la Zona Centro de Veracruz

Un cateo en un inmueble dejó siete personas detenidas en la ciudad de Córdoba. Se trata de cuatro hombres y tres mujeres, quienes fueron trasladados a la comandancia de la Policía Ministerial.

Detienen a Siete Personas tras Cateo a Inmueble en la Zona Centro de VeracruzPresuntamente, uno de los detenidos intentó agredir a un policía. Foto: N+

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Siete detenidos tras cateo en Córdoba, Veracruz. Policía asegura armas y droga.

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