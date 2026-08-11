Accidentes

Choque Provoca Cierre Parcial de Carretera en el Norte de Veracruz; Hay Tres Lesionados

Tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre una van y un auto en la carretera Tuxpan-Tihuatlán, a la altura de Los Pinos, Tihuatlán.

Choque deja tres heridos y afectación vial en el norte de VeracruzChoque deja tres heridos y afectación vial en el norte de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Fuerte accidente en la carretera Tuxpan-Tihuatlán deja saldo de tres lesionados y afectación vehicular por el cierre parcial de la vía de comunicación.

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