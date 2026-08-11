Choque Provoca Cierre Parcial de Carretera en el Norte de Veracruz; Hay Tres Lesionados

Se reportan que tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre una camioneta tipo van y un automóvil compacto, ocurrido este martes 11 de agosto, sobre la carretera federal Tuxpan-Tihuatlán, a la altura de la comunidad Los Pinos, en el municipio de Tihuatlán, al norte del estado de Veracruz.

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El impacto dejó daños materiales de consideración en ambas unidades vehiculares y provocó el cierre parcial de la vía, luego de que los vehículos quedaran obstruyendo por completo uno de los carriles de la vía de comunicación.

Los automovilistas tuvieron que maniobrar para continuar su recorrido por la zona. Elementos de la Policía Ministerial acudieron como primeros respondientes, quienes se hicieron cargo de las unidades involucradas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Persecución termina en fuerte Choque en Río Blanco

El fin de semana se registró una persecución de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que terminó con un aparatoso accidente sobre Camino Nacional, a la altura del Fraccionamiento Galán del municipio de Río Blanco.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal detectaron un automóvil en el que viajaban un hombre y una mujer que presuntamente se encontraban en estado etílico, por lo que le marcaron el alto al conductor, dándose a la fuga iniciando una persecución.

Más adelante, a la altura del Banco del Bienestar, el conductor perdió el control presuntamente debido al exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta y posteriormente contra el camellón central.

La unidad dio varios giros hasta terminar estrellándose contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil de Río Blanco, quienes atendieron a los ocupantes del vehículo.

La mujer que viajaba como copiloto tuvo que ser extraída del automóvil ya que presentaba diversos golpes y una fuerte crisis nerviosa, aunque sus lesiones no fueron de consideración.