Un Tráiler Volcó sobre Carretera de Puebla y Bloqueó el Paso Vehicular

La volcadura de un tráiler provocó cierre parcial de la carretera Acatlán de Osorio–Tepexi de Rodríguez en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió este martes 11 de agosto a la altura de la comunidad de Santa Cruz, donde el conductor del vehículo pesado perdió el control y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Bloqueo en carretera Acatlán de Osorio–Tepexi de Rodríguez por accidente

La unidad de carga quedó atravesada en medio de la vialidad, por lo que la circulación resultó afectada en ambos sentidos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Automovilistas quienes transitaban por dicha carretera, que comunica a municipios de la Mixteca Poblana, extremaron precauciones y consideraron retrasos mientras realizaron maniobras para retirar la unidad.

Con información de N+

JAPR