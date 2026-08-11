Accidentes

Un Tráiler Volcó sobre Carretera de Puebla y Bloqueó el Paso Vehicular

La unidad de carga quedó atravesada en medio de la vialidad, por lo que la circulación resultó afectada en ambos sentidos.

La circulación se vio afectada en ambos sentidos.La circulación se vio afectada en ambos sentidos. Foto: Genaro Zepeda

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Un tráiler volcado en la carretera de Puebla afecta el tráfico en ambos sentidos. Aunque no hubo heridos, los automovilistas reportaron retrasos.

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