Estudiante Resulta Lesionada tras ser Atropellada Frente a Unison en Hermosillo; Conductora Huyó

Una estudiante de Medicina de la Universidad de Sonora resultó lesionada la mañana de este martes tras ser atropellada por un automóvil en el ecruce peatonal de la avenida Reforma, entre los bulevares Colosio y Navarrete, de donde la conductora del vehículo involucrado se dio a la fuga.



El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en el segundo día del nuevo ciclo escolar, frente al acceso del estacionamiento multinivel de la Universidad de Sonora. Elementos de Tránsito Municipal localizaron a la joven sobre el pavimento, donde era auxiliada por personas que se encontraban en el lugar.

La estudiante fue trasladada a un hospital y permaneció en observación

La estudiante se encontraba consciente y manifestó dolor en el hombro derecho, por lo que fue trasladada al Hospital Ignacio Chávez para recibir atención médica, aunque las lesiones recibidas no son de gravedad, permaneció en observación.



De acuerdo con el reporte inicial, el vehículo involucrado es un BMW blanco, conducido por una mujer, quien, según testigos en el lugar, dijo que pondría el carro en donde no estorbara para bajarse a ver cómo estaba la afectada, pero huyó del lugar.



Las autoridades serán las encargadas de establecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades, en tanto ya se busca a la conductora del vehículo.