Accidentes

Estudiante Resulta Lesionada tras ser Atropellada Frente a Unison en Hermosillo; Conductora Huyó

Una estudiante del área de medicina resultó lesionada luego de que la conductora de un vehículo la atropellara frente a la Unison en el campus de Hermosillo, Sonora.

Estudiante Resulta Lesionada tras ser Atropellada Frente a Unison en Hermosillo; Conductora HuyóEstudiante Resulta Lesionada tras ser Atropellada Frente a Unison en Hermosillo; Conductora Huyó. Foto: Archivo N+

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Estudiante lesionada tras ser atropellada frente a Unison. La conductora huyó y ya es buscada.

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