Capturan a Presunto Agresor de un Abogado en 2025 en Hermosillo; Permaneció Prófugo Más de 1 Año

Después de permanecer más de un año prófugo, Miguel Ángel “N”, elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, fue detenido por su probable responsabilidad en el ataque armado contra un abogado ocurrido en Hermosillo en mayo de 2025.

La captura se realizó a las 07:06 horas de este martes 11 de agosto en un domicilio de Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, mediante un operativo coordinado entre elementos de la AMIC y la Secretaría de Marina Armada de México.

Miguel Ángel “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja e incumplimiento de un deber legal, en agravio del abogado Carlos Arturo “N” y de la seguridad pública.

El ataque armado ocurrió durante el mes de mayo del 2025

La agresión ocurrió el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, en la colonia Los Olivos, donde Carlos Arturo “N”, de 40 años, fue atacado a balazos mientras circulaba a bordo de un Toyota Camry gris. Tras resultar herido, fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital.

Las investigaciones derivaron en una orden de aprehensión emitida por un juez el 29 de mayo de 2025. Posteriormente, el 6 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió una ficha de búsqueda en la que ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizar y detener a Miguel Ángel “N”.

Tras su captura, el exagente será trasladado vía terrestre a Hermosillo para ser puesto a disposición del juez que lo requiere e internado en el CERESO 1, donde continuará el proceso penal correspondiente.