Seguridad

Capturan a Presunto Agresor de un Abogado en 2025 en Hermosillo; Permaneció Prófugo Más de 1 Año

Luego de permanecer más de un año prófugo, capturaron a Miguel Ángel 'N' presunto responsable del ataque armado a un abogado ocurrido en mayo del 2025 en Hermosillo, Sonora.

Capturan a Presunto Asesino de un Abogado en 2025 en Hermosillo; Permaneció Prófugo Más de 1 AñoCapturan a Presunto Asesino de un Abogado en 2025 en Hermosillo; Permaneció Prófugo Más de 1 Año. Foto: Archivo N+

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Capturan a Miguel Ángel 'N', prófugo por más de un año, acusado del ataque armado a un abogado en Hermosillo en 2025.

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