Capturan a ‘El Búho’, Presunto Implicado en Homicidio de la Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, anunció la mañana de este martes 11 de agosto, la detención de Sergio ’N’, alias el Búho, ligado al homicidio de la periodista de Nanchital Roxana Berenice Guzmán Ramírez y quien, es presuntamente coordinador operativo de un grupo delincuencial.

Se informó que la captura de ‘El Búho’ se suma a las otras ocho personas que fueron detenidas y posteriormente vinculadas a proceso por homicidio doloso calificado de la comunicadora del sur de la entidad Veracruzana.

Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio, cuando hombres armados irrumpieron en su domicilio en Nanchital.

Después de un mes de búsqueda, el 3 de julio las autoridades confirmaron que restos localizados en un rancho de la zona comprendida entre Moloacán e Ixhuatlán del Sureste correspondían a la periodista.

Es importante resaltar que por el homicidio de la comunicadora, ya habían sido vinculados a proceso:

Javier Iván ’N’ alias ‘Delta 1’

José del Carmen ’N’ alias ‘Delta 7’

Luis Arturo ’N’, conocido como ‘Delta 11’ o ‘El Pelón’

Karen Monserrat ’N’, alias ‘La Hiena’

Julio César ’N’

Luis Enrique ’N’

Juan Carlos ’N’

Ismael ’N’

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