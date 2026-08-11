Seguridad

Capturan a ‘El Búho’, Presunto Implicado en Homicidio de la Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Sergio ’N’ apodado como el ‘El Búho’ fue detenido por su presunta relación con el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, ocurrido en Nanchital al sur de Veracruz.

Detienen a Sergio 'N' por su presunta relación al homicidio de la reportera Roxana Guzmán en VeracruzDetienen a Sergio 'N' por su presunta relación al homicidio de la reportera Roxana Guzmán en Veracruz. Foto: Facebook Omar García Harfuch

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Detienen a Sergio 'N' alias 'El Búho', quien es presuntamente vinculado al homicidio de Roxana Guzmán. Se suma a las otras ocho personas que ya se encuentran procesados.

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