Seguridad

Exsacerdote de Aguascalientes Enfrenta Procesos Penales por Abuso a Menores

En octubre de 2023 fue sentenciado a 27 años de prisión, sin embargo, sigue en libertad por amparos de su defensa.

Templo en AguascalientesEl exsacerdote ya fue separado de su cargo. Foto: N+

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Juan Antonio ‘N’, exsacerdote, enfrenta procesos penales por abuso a menores. Sentencia de 27 años en suspenso por amparos.

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