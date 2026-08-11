Exsacerdote de Aguascalientes Enfrenta Procesos Penales por Abuso a Menores

En Aguascalientes, el exsacerdote Juan Antonio ‘N’ enfrenta procesos penales por delitos sexuales contra menores, entre ellos dos monaguillos del templo de San Martín de Porres.

Previamente, en octubre de 2023, fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado a 27 años de prisión por delitos cometidos contra una adolescente: tres años por atentados al pudor, 12 por violación y 12 por violación equiparada; además, se le impuso una multa de 33 mil 796 pesos y una reparación del daño de 40 mil pesos. Pero sigue en libertad por amparos de su defensa.

“Sí, con respecto al tema del párroco, está en la etapa de su proceso, donde lógicamente ha tenido diferentes amparos”, explicó Manuel Alonso García, Fiscal General del Estado de Aguascalientes.

Interponen amparos durante proceso

La Fiscalía General del Estado informó que el proceso relacionado con los otros dos menores permanece en suspenso, debido a los diferentes amparos promovidos por la defensa.

Además, el fiscal señaló que está pendiente la revisión de la medida cautelar vigente y que hasta ahora no existe una resolución judicial que permita avanzar hacia la privación de la libertad, por lo que mantienen seguimiento al caso junto con el tribunal.

De manera paralela, Juan Antonio ‘N’ fue sometido a un proceso administrativo penal en el ámbito eclesiástico, ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Como resultado, fue dimitido del estado clerical, por lo que dejó de pertenecer al presbiterio de la Diócesis de Aguascalientes y ya no puede ejercer funciones sacerdotales.