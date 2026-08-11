Ataca a su Compañero de Trabajo con Arma Blanca en Marmolera de Lerdo

La tarde del 10 de agosto, un joven fue atacado con un arma blanca por un compañero de trabajo luego de discutir en una marmolera en la ciudad Lerdo, Durango.

Angel García laboraba en esta marmolería, momento en el que empezó a discutir con Alan Fabián "N", quien sacó de entre su ropa un arma blanca con la que lesionó a la víctima para luego darse a la fuga.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) ya se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable.

El lesionado fue trasladado a la clínica 51 para recibir atención médica.

Hombre resulta herido con arma blanca durante robo en Gómez Palacio

Un hombre fue lesionado con un arma blanca durante un presunto intento de robo ocurrido la mañana del 9 de agosto en un negocio ubicado la colonia 20 de Noviembre, en Gómez Palacio. Tres sujetos ingresaron al establecimiento mientras Juan "N" se encontraba trabajando y posteriormente lo agredieron.

El hombre presentó heridas en el tórax, abdomen y espalda, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Gómez Palacio para recibir atención médica.