Seguridad

Ataca a su Compañero de Trabajo con Arma Blanca en Marmolera de Lerdo

Un hombre atacó a su compañero de trabajo tras una discusión en una marmolera de Lerdo.

Ataca a su Compañero de Trabajo con Arma Blanca en Marmolera de LerdoEl hombre huyó luego de atacar a su compañero con un arma blanca. Foto: N+

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Atacan con Arma Blanca a Joven en Marmolera de Lerdo