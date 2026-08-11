Incendian Camiones de Transporte de Materiales para Construcción en Carretera Tuxpan-Tamiahua

Durante la tarde de este martes 11 de agosto se registró una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas en la zona norte de la entidad veracruzana debido al reporte de un incendio ocurrido en una carretera.

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De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se registró debido a que dos camiones materialistas fueron incendiados por hombres desconocidos sobre la carretera Tuxpan-Tamiahua a la altura de la comunidad de Sabanillas, perteneciente al municipio de Tuxpan.

Según lo informado, se trata de dos camiones de transporte de materiales para la construcción, uno de los cuales quedó fuera de la carpeta de rodamiento, mientras que la otra unidad quedó sobre el carril que circula hacia el municipio de Tamiahua.

Derivado de estos hechos, la circulación de dicha vía carretera tuvo que ser cerrada a la circulación en ambos sentidos y se espera que sea reabierta hasta que se terminen las diligencias ministeriales por parte de las autoridades.

Ataque armado deja una víctima mortal al sur de Veracruz

Debido al reporte de un hecho de violencia en el que se informó sobre una víctima mortal, la noche de este viernes siete de agosto, se registró una intensa movilización en calles del municipio de Coatzacoalcos, localizado al sur de la entidad veracruzana.

La movilización respondió al presunto asesinato de un hombre por impactos de arma de fuego sobre la calle Soto La Marina, casi esquina con Cerro de la Mesa, frente al fraccionamiento Lomas del Bosque, en la zona poniente de la ciudad.

Derivado de estos hechos, elementos de corporaciones policiacas arribaron al sitio para montar un intenso operativo para intentar dar con el paradero del o los presuntos responsables de este hecho de violencia registrado al sur del estado.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, no se ha informado la identidad de la persona que murió por los impactos de arma de fuego y no hay reporte de detenciones en relación a lo sucedido. Cabe destacar que los datos indican que con esta víctima hasta el momento suman un total de 32 homicidios dolosos en 2026 en el municipio de Coatzacoalcos.