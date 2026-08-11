Seguridad

Incendian Camiones de Transporte de Materiales para Construcción en Carretera Tuxpan-Tamiahua

Dos camiones de transporte de materiales para construcción fueron incendiados por sujetos desconocidos en la carretera Tuxpan-Tamiahua, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Incendian Camiones de Transporte de Materiales para Construcción en Carretera Tuxpan-TamiahuaLas autoridades cerraron la vialidad para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Foto: N+

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Dos camiones de materiales para construcción fueron incendiados en Tuxpan-Tamiahua. La vialidad fue cerrada para realizar las diligencias.

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