Accidentes

Camioneta Fuera de Control Impacta Varios Vehículos y una Tienda de Abarrotes en Veracruz

Una camioneta fuera de control chocó contra varios vehículos y terminó contra una tienda de abarrotes en Tuxpan al norte de Veracruz. El conductor viajaba con su esposa y bebé.

Conductor de camioneta provoca carambola y se impacta contra tienda de abarrotes en VeracruzConductor de camioneta provoca carambola y se impacta contra tienda de abarrotes en Veracruz. Foto: N+

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Una camioneta pierde el control en Tuxpan, causando una carambola y dañando una tienda. El conductor viajaba con su familia incluyendo un bebé.

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