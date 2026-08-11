Camioneta Fuera de Control Impacta Varios Vehículos y una Tienda de Abarrotes en Veracruz

Un aparatoso accidente ocurrió la noche del lunes 10 de agosto en las inmediaciones de la colonia El Esfuerzo, del puerto de Tuxpan al norte de la entidad veracruzana, donde el conductor de una camioneta gris perdió el control cuando se dirigía a su domicilio acompañado de su esposa y su bebé.

Según el reporte de hechos se indicó que la unidad chocó contra una camioneta estacionada, la cual salió proyectada contra una motocicleta y posteriormente contra otro automóvil.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta Choca contra Vehículos y se Impacta contra Tienda de Abarrotes en Tuxpan

Finalmente, la camioneta gris terminó impactada contra la fachada de una tienda de abarrotes, dañando la pared y la cortina de acero.

Según los datos recabados, la familia y los demás involucrados resultaron ilesos. Al lugar llegaron Elementos de Tránsito de Tuxpan quienes se encargaron de tomar conocimiento de la situación y aseguraron al responsable, el cual fue presentado ante la autoridad competente para determinar su situación legal.

Otra carambola vehicular ocurrida en la carretera Fortín-Orizaba

En la región central de la entidad se registró un aparatoso choque sobre la carretera federal Fortín-Orizaba, a la altura del rancho “El Faunito”, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y rescatistas de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular intentó rebasar y terminó impactándose contra la parte trasera de un autobús.

Tras el choque, la unidad salió proyectada y colisionó contra otros dos vehículos que circulaban por la zona, provocando una carambola.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Los ocupantes únicamente presentaron crisis nerviosa, mientras que los vehículos involucrados sufrieron daños materiales de consideración.

Al lugar acudieron elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, Protección Civil de Fortín y Cruz Ámbar Fortín, quienes brindaron atención a los involucrados y realizaron las labores correspondientes, pero no hubo traslados a ningún hospital.