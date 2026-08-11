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Aviso por Posible Ciclón en el Pacífico: Conagua Detalla Ubicación y si se Dirige a México

La Conagua vigilan una zonas con potencial ciclónico en el océano Pacífico; conoce aquí dónde se localiza y cuál es su trayectoria

Lluvias en Acapulco por la tormenta tropical Flossie el 30 de junio de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias en Acapulco por la tormenta tropical Flossie el 30 de junio de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en el Pacífico! Conagua vigila una zona de baja presión que podría convertirse en el ciclón Hernan. Descubre su ubicación y trayectoria. ¿Se dirige a México?

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