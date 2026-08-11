Aviso por Posible Ciclón en el Pacífico: Conagua Detalla Ubicación y si se Dirige a México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) activó la vigilancia de una zona de baja presión que podría convertirse en un ciclón tropical en el océano Pacífico, donde se han formado cinco tormentas y dos huracanes en lo que va de la temporada 2026.

En caso de desarrollo ciclónico, la zona de baja presión se convertiría en la nueva tormenta tropical Hernan.

Aquí te contamos dónde se encuentra y cuál es su posible trayectoria, de acuerdo con los pronósticos de la Conagua.

Cabe señalar que en este litoral se han formado hasta el momento las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, así como los huracanes Fausto y Genevieve.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales ; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Posible ciclón en el Pacífico

A través de la red social X, la Conagua informó que hay una zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical en el Pacífico:

Ubicación : Al oeste-suroeste de la Península de Baja California (a 2 mil 315 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur).

Desplazamiento : Hacia el noroeste de forma lenta.

Posibilidad de desarrollo ciclónico: 40% de probabilidad en 48 horas y 60% en siete días.

Debido a ello, no se prevé que se dirija a costas nacionales ni que represente algún tipo de riesgo.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/3fVBp6jLia — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2026

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB