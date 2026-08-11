Localizan Osamenta Durante Rastreo Realizado por la AEI en Ciudad Juárez

La tarde de este martes 11 de agosto se reportó el hallazgo de una osamenta, aparentemente calcinada, en un arroyo ubicado en las inmediaciones de la calle Cemento y el periférico Camino Real, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la osamenta fue localizada durante un rastreo implementado en el sector por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, derivado de una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Resguardan la Zona Para las Investigaciones

Hasta el lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad para resguardar el área, donde se informó que entre los restos localizados se encontraba un cráneo, así como algunas otras partes óseas, entre ellas costillas y un brazo.

Además, fueron localizados objetos que habrían sido utilizados para provocar fuego, entre neumáticos y basura, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Realizarán Pruebas para Identificar los Restos

Sin embargo, será hasta que se lleven a cabo las pruebas correspondientes cuando se pueda determinar el sexo y la identidad de la persona a quien corresponden los restos.