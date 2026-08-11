Seguridad

Localizan Osamenta Durante Rastreo Realizado por la AEI en Ciudad Juárez

El rastreo fue realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, derivado de una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Realizarán Pruebas para Identificar los RestosRealizarán Pruebas para Identificar los Restos. Foto: N+

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Descubren restos óseos en Ciudad Juárez durante una investigación por homicidio. La zona está resguardada mientras se identifican los restos.

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Localizan Osamenta Durante Rastreo de la AEI en Cd. Juárez