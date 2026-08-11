Detienen Carlos Ramsés "N" por Homicidio Ocurrido en 2024 en la Morelos, CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que este martes 11 de agosto fue detenido Carlos Ramsés "N", señalado por su participación en el homicidio de un hombre ocurrido en la colonia Morelos.

Carlos Ramsés "N", señalado por el delito de homicidio calificado, fue detenido en la colonia Residencial Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las indagatorias, se le vincula con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la ciudad, dedicado a la venta y distribución de narcóticos.

"Seguimos trabajando en coordinación con la Fiscalía CDMX para la identificación y detención de generadores de violencia, y el combate a los delitos de alto impacto, lo que nos permita seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", dijo Vázquez Camacho vía X.

#Importante | Esta tarde, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de Carlos Ramsés "N" en la colonia Residencial Zacatenco en @TuAlcaldiaGAM .



De acuerdo… pic.twitter.com/RFsTKJ4q0A — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 11, 2026

La detención de Carlos Ramsés "N" fue el resultado de trabajos de investigación e inteligencia, por lo que elementos de la SSC CDMX ejecutaron este martes una orden de aprehensión en su contra.

Al detenido se le acreditó su participación en el homicidio de un hombre ocurrido en mayo de 2024 en la colonia Morelos.