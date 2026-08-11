Seguridad

Detienen Carlos Ramsés "N" por Homicidio Ocurrido en 2024 en la Morelos, CDMX

Carlos Ramsés "N", señalado por el delito de homicidio calificado, fue detenido en la colonia Residencial Zacatenco de la GAM

Carlos Ramsés N, señalado por el delito de homicidio calificado. Foto: SSCCarlos Ramsés N, señalado por el delito de homicidio calificado. Foto: SSC
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