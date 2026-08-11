Hombre y Mujer Abusaron de una Niña en Coronango, Puebla; Ya Fueron Sentenciados

Este martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer las sentencias de más de 26 años de prisión contra Anadalay ‘N’ y Carlos Andrés ‘N’ por el delito de violación en agravio de una niña en el municipio poblano de Coronango.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue agredida sexualmente por los hoy sentenciados entre el 20 y 21 de enero de 2023 en la demarcación antes mencionada.

Anadalay ‘N’ y Carlos Andrés ‘N’ abusaron de una niña en Coronango, Puebla

Los antecedentes del caso refieren que, entre el 20 y 21 de enero de 2023, en el municipio de Coronango, la víctima fue agredida sexualmente. A partir de la denuncia y de los actos de investigación, el Ministerio Público integró los datos de prueba correspondientes.

Durante el proceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acreditó la responsabilidad de las personas sentenciadas mediante testimonios, dictámenes periciales y demás elementos incorporados ante la autoridad judicial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que quedó firme la sentencia condenatoria contra Anadalay N. y Carlos Andrés N., por su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una niña.#FiscalíaInforma | https://t.co/xjMRSmYHef pic.twitter.com/qKnBZXmsA4 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 11, 2026

Sentencian a Anadalay ‘N’ y Carlos Andrés ‘N’ por violación equiparada en Coronango, Puebla

La FGE Puebla informa que quedó firme la sentencia condenatoria contra Anadalay ‘N’ y Carlos Andrés ‘N’, por su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de una niña.

Por estos hechos, los hoy sentenciados recibieron una pena de 26 años, siete meses y 15 días de prisión, así como una multa equivalente a 212 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para cada uno.

La resolución fue revisada por el Tribunal de Alzada en materia penal, dejando subsistente la condena emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que la sentencia causó estado.

Con información de N+

GMAZ