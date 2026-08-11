Seguridad

Hombre y Mujer Abusaron de una Niña en Coronango, Puebla; Ya Fueron Sentenciados

Anadalay 'N' y Carlos Andrés 'N' agredieron a su víctima entre el 20 y 21 de enero de 2023, razón por la cual pasarán más de 26 años en prisión.

Sentenciados Anadalay N Carlos Andrés N Violación Niña Coronango PueblaSentencian a Hombre y Mujer por Abusar de Una Niña en Coronango, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Condena firme para Anadalay y Carlos Andrés: 26 años de prisión por violación en Coronango. La FGE Puebla asegura justicia. Infórmate sobre el proceso judicial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+