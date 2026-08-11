Fede Vigevani Abandona Hoy 11 de Agosto La Casa de los Famosos México: Conoce Las Causas

La salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México 2026 está por concretarse y marcará un nuevo giro en el reality. El influencer llegó a la competencia con un papel diferente al del resto de los habitantes: fue elegido como infiltrado y cómplice del público, por lo que desde el principio se sabía que su estancia tendría una duración limitada.

Ahora, después de varios días dentro de la casa, La Jefa le confirmó que vivirá su última noche en el reality. Su salida ocurre justo cuando el programa atraviesa una semana de tensión por la posibilidad de que una de las habitantes eliminadas regrese a la competencia.

¿Por qué sale Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México?

Foto: La Casa de Los Famosos

Fede Vigevani sale de La Casa de los Famosos México porque su participación estaba planeada por tiempo limitado. A diferencia de los habitantes que compiten por permanecer hasta el final de la temporada, el influencer ingresó como infiltrado y tenía una misión especial dentro del programa.

La Jefa fue quien le informó que había llegado el momento de abandonar la casa. De acuerdo con lo mostrado por el sitio oficial de Las Estrellas, le recordó que tanto Fede como ella y el público sabían desde el inicio que su permanencia sería temporal.

El influencer reconoció que despedirse será un momento complicado y emotivo, luego de haber convivido con los demás participantes sin que estos conocieran inicialmente su verdadero papel.

¿Qué hizo Fede Vigevani dentro del reality?

Durante su estancia, Fede participó en distintas misiones especiales y se convirtió en uno de los elementos sorpresa de esta temporada.

Su presencia permitió generar situaciones inesperadas dentro de la casa, mientras sus compañeros lo trataban como un habitante más sin conocer completamente las condiciones de su participación.

Con su salida, el reality pierde a uno de sus principales elementos sorpresa, aunque la competencia continuará con los habitantes que permanecen en juego.

¿Quién podría regresar a La Casa de los Famosos México?

La despedida de Fede ocurre mientras Ximena Herrera y Mariana Ochoa permanecen en “El Exilio” después de la segunda Gala de Eliminación.

Ambas esperan el resultado de la votación del público, que determinará cuál de las dos tendrá una nueva oportunidad para regresar a la competencia.

El regreso de cualquiera de ellas podría modificar las alianzas y estrategias que se han formado durante los primeros días de la temporada. La decisión se conocerá durante la gala de esta noche, que se transmite a las 22:00 horas por Canal 5.