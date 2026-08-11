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Jessie Cave, Estrella de Harry Potter, Revela que OnlyFans le 'Salvó la Vida'

Jessie Cave, Lavender Brown en 'Harry Potter', revela que OnlyFans le generó más dinero en un año que toda su carrera actoral y que con eso 'salvó' a su familia.

jessie-cave-onlyfans-salvo-mi-vida-harry-potterFoto: Getty Images

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Jessie Cave, estrella de Harry Potter, revela que OnlyFans le generó más ingresos en un año que toda su carrera actoral. Descubre cómo esta plataforma salvó a su familia.

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