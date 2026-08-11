Jessie Cave, Estrella de Harry Potter, Revela que OnlyFans le 'Salvó la Vida'

Jessie Cave, la actriz británica que dio vida a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, aseguró que su cuenta en OnlyFans no solo se convirtió en una fuente de ingresos, sino en un salvavidas financiero para ella y su familia.

"Sinceramente, salvó nuestras vidas"

En entrevista con el diario británico The Times, publicada el 7 de agosto, Cave contó que ganó 15,000 libras esterlinas (unos 340 mil pesos mexicanos) tan solo en su primer día en la plataforma, a la que se unió en marzo de 2025. La actriz, de 39 años, afirmó que en apenas un año generó más dinero que en casi dos décadas de carrera actoral.

Aunque en un inicio pensó que se trataría de una solución temporal, la realidad superó sus expectativas: la intérprete señaló que la iniciativa terminó por rescatar económicamente a su familia.

Una decisión nacida de la desesperación

Cave, quien comparte cuatro hijos con su pareja, el comediante Alfie Brown, explicó que llegó a un punto crítico antes de sumarse a OnlyFans. Contó que un empleo tradicional no era viable para ella por el costo de las guarderías y por la posibilidad de ser reconocida en público debido a su papel en la franquicia. Tampoco tenía los recursos para estudiar una nueva carrera.

La actriz reveló que, ante la falta de oportunidades actorales y la presión económica, sufrió un colapso emocional y llegó a pensar en abandonar la actuación por completo.

Contenido "de nicho" enfocado en el cabello

Desde que anunció su llegada a la plataforma, Cave ha insistido en que su contenido no es de carácter sexual explícito. La actriz se especializa en videos "sensuales" centrados en su cabello, dirigidos a una audiencia con un fetiche particular por el pelo largo. Para su producción, ha llegado a usar disfraces temáticos e incluso vestuario relacionado con su personaje de la saga.

El costo de la polémica

La decisión no ha estado exenta de controversia. En septiembre pasado, Cave reveló que fue excluida de una convención de fans de Harry Potter debido a su presencia en OnlyFans, luego de que los organizadores argumentaran que se trataba de un evento familiar y que la plataforma está asociada con contenido pornográfico. La actriz calificó la explicación de injusta, recordando que otros actores de la franquicia han protagonizado escenas de sexo y desnudos en otros proyectos sin enfrentar el mismo veto.

Pese a las críticas, Cave ha defendido su decisión como un acto de autonomía económica y personal, luego de casi veinte años en la industria del entretenimiento.