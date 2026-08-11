Discusión en Panadería Termina con un Muerto en Puebla: Zenaido 'N' Fue Detenido

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que se logró la detención de Zenaido 'N' por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado ocurrido al interior de una panadería ubicada en el municipio de San Buenaventura Nealtica.

De acuerdo a las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 29 de mayo de 2026, cuando el imputado y la víctima presuntamente sostuvieron una discusión al interior del establecimiento mencionado.

En ese momento, Zenaido 'N' presuntamente agredió a la víctima con una pala, provocándole diversas lesiones que derivaron en su fallecimiento. Agentes del Servicio Médico Forense llevaron acabo la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, no obstante, el presunto responsable se dio a la fuga.

Zenaido 'N' detenido tras homicidio de una persona en San Buenaventura Nealtica

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y una vez recabadas las pruebas, solicitó una orden de aprehensión en contra de Zenaido 'N'.

Una vez aprobado el mandamiento judicial, se llevó acabo la detención del acusado este 10 de agosto de 2026 en el municipio De San Pedro Chiolula, esto gracejas a elementos de la Unidad de Apoyo Policial de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control del Ministerio Público, a fin de determinar su situación jurídica luego de ser señalado como presunto responsable en el delito de homicidio calificado en San Buenaventura Nealtican.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene el seguimiento del caso para procurar justicia en favor de la víctima y sus familiares.

Con información de N+

MCS