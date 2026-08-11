Homicidios

Discusión en Panadería Termina con un Muerto en Puebla: Zenaido 'N' Fue Detenido

La Fiscalía de Puebla detuvo a Zenaido 'N' tras el homicidio ocurrido en una panadería ubicada en el municipio de San Buenaventura Nealtican.

Carpeta de investigación por la Fiscalía General del Estado de Puebla.Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el caso. Foto: N+

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Zenaido 'N' arrestado tras presunto homicidio en San Buenaventura Nealtican. La Fiscalía de Puebla busca justicia para la víctima.

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