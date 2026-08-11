Caso de Karla Valeria en Puebla: Esposo Dice Haber Sido Víctima de Violencia Física y Emocional

Yeudiel 'N' reapareció en redes sociales luego de la muerte de su esposa Karla Valeria ocurrida en su departamento ubicado en la ciudad de Puebla; En un mensaje dio a conocer que presuntamente sufría de violencia física y emocional por parte de ella.

A través de su cuenta de Facebook, el hombre quien es señalado por los familiares de Karla Valeria como el presunto responsable de su muerte, contó la historia que vivió tras siete años de relación con ella.

Yeudiel 'N' confiesa que presuntamente él era víctima de violencia familiar

De acuerdo a Yeudiel 'N', durante este tiempo vivió agresiones físicas y violencia psicológica, las cuales pensó que cambiarían; Esto mencionó: "Creí que cambiaría o que fue un error aislado, pero el control, los celos, los gritos, las humillaciones y las agresiones físicas se volvieron una constante".

El hombre aseguró en este mensaje que tenía que esconder los cuchillos de su propia casa y que incluso debía estar en alerta pues Karla Valeria siempre portaba un perfilador de cejas color rosa.

"Me sentía atrapado, con miedo, avergonzado de decirlo por el qué dirán" esto mencionó Yeudiel 'N' quien aseguró que llegó a dudar de él mismo por culpa de las "descalificaciones", sin embargo, se sitió apoyado por parte de su familia de amigos, por lo que decidió poner un limite.

Yeudiel 'N' da mensaje para hombres víctimas de violencia familiar

De acuerdo al esposo de Karla Valeria, en la semana en la que decidió salir de esa situación, fue cuando ella perdió la vida, esto mencionó: "En la semana que traté de salir de ese circulo de amenazas y golpes, porque entendí que el amor no tenía que ser así, que no era mi culpa y que mi vida y mi paz mental valen más, no pude, ella decidió que mi castigo sería eterno".

Finalmente, Yeudiel 'N' terminó el mensaje dando una reflexión para los hombres quienes pasan por situaciones similares pues él considera que deben hacerlo a tiempo y que no duden en pedir ayuda pues de acuerdo a su versión, él ya no puede salir de este problema.

Cabe destacar que la investigación por la muerte de Karla Valeria sigue en curso por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien será la autoridad competente en esclarecer el caso y verificar cuál de las versiones es la verdadera.

Madre de Karla Valeria niega haber violentado a Yeudiel 'N'

Por su parte la madre de Karla Valeria Jiménez Sánchez, publicó un comunicado donde se deslinda de lo declarado por Yeudiel 'N' asegurando que ni ella ni su familia lo han violentado.

La señora asegura que el sujeto nunca reconoció públicamente a la joven víctima como su esposa ni participó en el crecimiento del hijo que tuvieron juntos.

Comunicado madre de Karla Valeria. Foto: Alberto Tejeda

Por último, pidió a las autoridades que llame a declarar a María Angélica Ramírez Águila y Armando Toxqui de Los Monteros, padres de Yeudiel 'N' por ser testigos del maltrato sufrido por su hija y no haber intervenido para protegerla.

Con información de N+

MCS