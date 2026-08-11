Homicidios

Caso de Karla Valeria en Puebla: Esposo Dice Haber Sido Víctima de Violencia Física y Emocional

Yeudiel 'N' publicó un mensaje en donde asegura haber sido víctima de violencia familiar por parte de la joven que fue hallada muerta en Puebla.

Yeudiel 'N', esposo de Karla Valeria, acusa de violencia familiar.Yeudiel 'N', esposo de Karla Valeria. Foto: Yeu Ramirez

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Yeudiel 'N' asegura haber sufrido violencia por parte de Karla Valeria antes de su muerte. La Fiscalía de Puebla investiga el caso.

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