Esposo de Karla Valeria Revela su Versión ante el Resguardo de su Hijo por el DIF Puebla

La muerte de Karla Valeria ocurrida al interior de su departamento en la ciudad de Puebla continúa sin esclarecerse. Su esposo Yeudiel 'N' dio a conocer su versión de los hechos, y confirmó que su hijo fue resguardado por el DIF.

A través de redes sociales la pareja de la víctima narró su versión de cómo ocurrieron los hechos al interior de su hogar ubicado en el Infonavit San Sebastián de Aparicio el pasado 26 de julio.

De acuerdo a Yeudiel 'N', ese día aproximadamente a las 11:50 o 12:00 de la mañana, el primo de su esposa le escribió un mensaje, a petición de su suegra, ya que Valeria no les contestaba y necesitaban ir a comprar unos postres para vender en la noche.

Yeudiel 'N' dio a conocer cómo encontró sin vida a su esposa Karla Valeria en Puebla

A pesar de que entre él y la madre de la Karla Valeria no se hablaban, decidió pasarle el recado; Fue entonces que al quitar la puerta de la habitación se percató que su esposa estaba suspendida, esto mencionó Yeudiel 'N': "Justo cuando la vi corrí a abrazarla y me percaté que estaba muy fría".