Homicidios

Esposo de Karla Valeria Revela su Versión ante el Resguardo de su Hijo por el DIF Puebla

El DIF de Puebla resguardó al hijo de Karla Valeria mientras continúan las investigaciones por su muerte; Yeudiel 'N' contó su testimonio.

Fiscalía de Puebla investiga muerte de Karla Valeria.Fiscalía de Puebla asegura domicilios por caso de Karla Valeria. Foto: Facebook Yeu Ramirez

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Yeudiel 'N' comparte su versión sobre la muerte de Karla Valeria y el resguardo de su hijo por el DIF. Las investigaciones continúan en Puebla.

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