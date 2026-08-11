Se Verán Globos en el Cielo Durante Eclipse Solar de Mañana: La NASA Explica Por Qué

Ya está todo listo para el espectacular eclipse solar de mañana miércoles, 12 de agosto de 2026; aquí te contamos por qué la NASA usará globos aerostáticos durante el evento astronómico más llamativo del año.

Datos del eclipse solar de agosto de 2026

El histórico eclipse solar del 12 de agosto de 2026 comenzará en el Mar de Bering y su fase total atravesará el Océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, océano Atlántico, España y una parte de Portugal.

El fenómeno astronómico será visto de forma parcial en gran parte de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, Europa y el oeste de África.

La Luna eclipsará al Sol de las 11:30 a las 13:24 hora del centro de México, aunque no será visible en nuestro país.

Se prevé que el eclipse solar dure unas cuatro horas y media.

Su fase máxima será vista en su totalidad desde España, donde investigadores de la NASA se instalaron en el poblado de Villalibado, un pueblo semiabandonado de la provincia castellana de Burgos para seguir el eclipse de sol, estudiar el fenómeno astronómico y retransmitirlo para que más de 10 millones de personas puedan verlo en directo desde cualquier parte del mundo.

Infografía de cómo se forma un eclipse solar. Imagen: N+

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¿Por qué la NASA usará globos aerostáticos durante el eclipse solar?

Investigadores de la NASA seguirán la sombra de la Luna a bordo de un avión de gran altitud WB-57 y utilizarán globos aerostáticos de investigación científica para analizar la dinámica solar y cómo el oscurecimiento temporal de los cielos afecta nuestra atmósfera.

En un comunicado, la NASA explicó que con el Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse "enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos durante el fenómeno afecta a la atmósfera terrestre".

Kelly Korreck, gerente del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, mencionó que “desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona solar de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar”.

El experto agregó que “el Sol influye en nuestra vida cotidiana, en los satélites y en los astronautas en el espacio, y podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia”.

En Islandia, dos equipos de científicos lanzarán 80 globos, para estudiar cómo el eclipse afecta la “capa límite” de la Tierra, es decir, la parte de la atmósfera que está en contacto con el suelo, pues su espesor varía dependiendo de factores como la temperatura de la superficie y la humedad del aire.

Y en España, tres equipos lanzarán un total de seis globos equipados con cámaras de 360 grados para captar imágenes de la sombra del eclipse desde las alturas, que también llevarán instrumentos diseñados para medir los niveles de ozono en la atmósfera, la cual necesita luz solar para formarse.

RMT