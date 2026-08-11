Astronomía

Se Verán Globos en el Cielo Durante Eclipse Solar de Mañana: La NASA Explica Por Qué

Aquí te contamos por qué la NASA usará globos aerostáticos durante el histórico eclipse solar de mañana

Eclipse solar de 2024Eclipse total de Sol de 2024. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que la NASA usará globos durante el eclipse solar de mañana? Descubre cómo ayudarán a estudiar la atmósfera y la corona solar en este evento único.

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