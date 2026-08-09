Astronomía

¿Por Qué el Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026 no se Verá en México? Oscurecerá Estos Países

Durante dos minutos la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra provocando oscuridad total en algunas regiones del planeta por un eclipse

Niños con lentes especiales para ver el eclipse.Este 12 de agosto 2026 habrá un eclipse solar total, pero ¿por qué no se verá en México? Te decimos. Foto: Reuters.

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