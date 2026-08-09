¿Por Qué el Eclipse Solar del 12 de Agosto 2026 no se Verá en México? Oscurecerá Estos Países

Este miércoles, el cielo será escenario de uno de los eventos astronómicos más esperados de la temporada: el eclipse solar del 12 de agosto 2026, y en N+ te decimos por qué no podrás disfrutarlo desde México y en qué países sí se verá.

Cuando la Luna se interpone entre el Sol y La Tierra ocurre el eclipse solar. De modo que aquellos que se encuentran en el centro de la sombra lunar experimentan una de las 4 fases de este fenómeno: "total", detalló la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en Español).

Pero, el eclipse solar no llega solo y en una nota previa ya te dimos a conocer qué otros fenómenos astronómicos se presentarán el miércoles 12. Aunque por supuesto el mes de agosto contempla una vasta agenda astronómica.

Para mala fortuna de los mexicanos, este eclipse no podrá verse en vivo desde el país, por lo que en una nota previa ya te compartimos cómo y dónde puedes seguir en directo la transmisión del eclipse solar total.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Misión Artemis II: Entró en Eclipse Solar, ¿Cuánto Tiempo Duró?

¿Por qué el eclipse solar del 12 de agosto 2026 no se verá en México?

Dada la trayectoria que seguirá el eclipse solar total, éste no será visible en el país. La NASA dibujó en un mapa las zonas dónde se verá en su fase total y parcial.

Si bien la fase total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal. Muchos lugares del hemisferio norte experimentarán un eclipse parcial, tales como el norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Sin embargo, las coordenadas de México no se cruzan en la región que recorrerá este fenómeno. Será hasta 2052 cuando el país pueda disfrutar de otro eclipse de este tipo.

¿Qué países se oscurecerán por el eclipse solar total del 12 de agosto 2026?

Durante dos minutos el sol estará completamente eclipsado para los países en la franja de totalidad. Incluso en regiones como Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, esta fase durará poco menos de dos minutos y medio.

De modo que las regiones que podrán disfrutar por completo de dos minutos este fenómeno son las que se encuentran enlistadas a continuación:

Groenlandia.

Islandia.

Norte de Rusia.

España.

Una parte de Portugal.

SARR