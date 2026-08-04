Sheinbaum Revela que la UIF Recuperó 500 Mil Dólares del Caso García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló hoy, 4 de agosto de 2026, que se recuperaron 500 mil dólares del caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos de América (EUA) por cargos de narcotráfico.

“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna; 500 mil dólares que los vamos a dedicar además a algo particular”, indicó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de este martes.

Se trata de un monto aproximado de 8 millones 352 mil pesos, según el tipo de cambio de hoy de 17.27 pesos por dólar.

La titular del Ejecutivo federal añadió que el Gobierno de México hará todo lo que sea benéfico para el pueblo; “esa es nuestra función y tarea”.

En febrero de 2023, García Luna fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de cocaína, vínculos con el Cártel de Sinaloa y falso testimonio.

En octubre de 2024, el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de prisión.

Fue recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence , en Colorado.

Se trata del penal conocido como “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, donde cumple cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán.

Incautación de bienes

Por otra parte, luego de ser cuestionada por el caso de Ismael El Mayo Zambada, Sheinbaum Pardo enfatizó que si hay incautación de bienes a narcotraficantes u otros delincuentes en Estados Unidos, se solicitará que sean entregados a México.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos vamos a solicitar que sea entregado a México, en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí, y lo que se determine en el marco de las leyes de colaboración”, expuso.

Tras preguntársele si México estaría en condiciones de pedir parte de los 15 mil millones de dólares que en EUA se solicitaron confiscar en el caso de El Mayo, la presidenta comentó que esa cifra es una estimación del daño que pudo haber provocado el narcotraficante durante todo el periodo que fungió como delincuente.

“Es una estimación de la Fiscalía o del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No significa que ya los tengan identificados. Y en todos esos casos se solicita, si hay incautación, que se entregado”, manifestó.

Ismael El Mayo Zambada fue condenado a cadena perpetua el 20 de julio de 2026.

Su audiencia de sentencia se llevó a cabo en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

El juez Brian Cogan confirmó la sentencia luego de que la justicia estadounidense halló culpable de tráfico de cocaína y fentanilo al capo, cofundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

La sentencia además ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.

SPB