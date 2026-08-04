Seguridad

Sheinbaum Revela que la UIF Recuperó 500 Mil Dólares del Caso García Luna

La presidenta Clauda Sheinbaum Pardo señala que el dinero se utilizará para algo muy particular, en beneficio del pueblo de México

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Foto: Cuartoscuro | ArchivoGenaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum revela que México recuperó 500 mil dólares del caso García Luna. ¿Qué significa esto para el país?

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