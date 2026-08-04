Seguridad

Ejecutan a Hombre Frente a su Casa en la Colonia Héroes de Capellanía, en García, NL

Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba frente a su domicilio en la colonia Héroes de Capellanía, en García.

Ejecutan a Hombre Frente a su Casa en la Colonia Héroes de Capellanía, en GarcíaAsesinan a balazos a hombre afuera de su domicilio en García.Foto: N+

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Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba frente a su domicilio en la colonia Héroes de Capellanía, en García.

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