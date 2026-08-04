Ejecutan a Hombre Frente a su Casa en la Colonia Héroes de Capellanía, en García, NL

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este martes 4 de agosto cuando se encontraba frente a su domicilio en la colonia Héroes de Capellanía, en el municipio de García, Nuevo León. El ataque por sujetos armados, movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

El hecho fue reportado alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Bosques de Suecia, entre Bosques de Aspen y Bosques de Otagua, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ejecutan a Hombre Frente a su Casa en Col. Héroes de Capellanía en García, NL

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba frente a su casa cuando fue interceptada por hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra para después escapar con rumbo desconocido. Paramédicos y elementos de Protección Civil de García acudieron al sitio para brindar auxilio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre debido a las múltiples heridas provocadas por los disparos.

De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Inocencio Hernández, de aproximadamente 34 años de edad. Vestía pantalón de mezclilla, tenis blancos y una playera negra al momento del ataque.

La Zona fue resguardada por autoridades

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acordonaron el área para preservar la escena del crimen y evitar el paso de personas ajenas a la investigación. A un costado del cuerpo quedaron un par de bolsas con ropa y calzado, además de un taxi estacionado frente al domicilio donde ocurrió el ataque armado.

Más tarde arribó personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como agentes ministeriales, quienes iniciaron el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil del crimen. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR