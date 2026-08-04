Seguridad

Ataque con Bombas Molotov Deja Un Herido y Daños Materiales en Guadalupe, NL

Un ataque con bombas molotov contra una casa en la colonia Tamaulipas, en Guadalupe, dejó una persona con quemaduras y daños en un automóvil y una motocicleta

Lanzan bombas molotov contra vivienda en Guadalupe; hay un lesionadoAtaque con Bombas Molotov Deja Un Herido y Daños Materiales.Foto: N+

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Un ataque con bombas molotov contra una vivienda en la colonia Tamaulipas, en Guadalupe, dejó una persona con quemaduras y daños en un automóvil y una motocicleta

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