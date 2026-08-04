Ataque con Bombas Molotov Deja Un Herido y Daños Materiales en Guadalupe, NL

Un ataque con bombas molotov registrado durante las primeras horas de este martes 4 de Agosto en la colonia Tamaulipas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, dejó como saldo una persona lesionada con quemaduras y daños materiales en una casa, un automóvil y una motocicleta. La agresión ocurrió sobre la calle Control, donde vecinos reportaron la presencia de fuego y detonaciones, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad hacia el lugar.

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De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres llegaron al sitio a bordo de distintos vehículos y lanzaron bombas molotov contra el domicilio para después escapar con rumbo desconocido. Las bombas provocaron un incendio que alcanzó parte de la casa, además de un vehículo y una motocicleta que se encontraban estacionados en el exterior del inmueble.

Los responsables lograron huir antes del arribo de las autoridades, por lo que hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Un hombre resultó con quemaduras

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Guadalupe y paramédicos, quienes controlaron el fuego y brindaron atención a una persona que sufrió quemaduras en las piernas durante el ataque. Tras recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Autoridades investigan el móvil del ataque

Elementos de la Policía de Guadalupe y agentes ministeriales acordonaron el área para preservar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes. Peritos realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables de la agresión.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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