Seguridad

Amarran, Golpean y Roban a Guardia de Seguridad en Construcción en Monterrey

Un vigilante fue sometido por hombres armados que robaron herramienta de una obra municipal en la colonia Cumbres San Agustín

Roban a guardia de seguridad en construcción en MonterreyLa zona del robo fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey. Foto: N+
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