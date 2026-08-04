Amarran, Golpean y Roban a Guardia de Seguridad en Construcción en Monterrey

Un guardia de seguridad que custodiaba una obra municipal en construcción fue sometido, golpeado y robado con violencia por delincuentes durante la mañana de este martes 4 de agosto en la colonia Cumbres San Agustín, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El hecho se presentó cerca de las 04:00 de la madrugada, cuando desconocidos llegaron a la construcción que conectará a Monterrey con el municipio de García, Nuevo León, en la avenida prolongación Ruiz Cortines, a unos cuantos metros de la avenida Cumbres de San Agustín.

Fueron peatones que esperaban el transporte público quienes escucharon los gritos de una mujer pidiendo una ambulancia. Tras la alerta al 911, personal de Protección Civil de Monterrey y elementos de la Policía de Monterrey arribaron al sitio donde encontraron al lesionado atado con unos mecates y con diversos golpes en el cuerpo.

Delincuentes llegaron armados a robar a la construcción en Monterrey

De acuerdo con el testimonio de la víctima a las autoridades, un grupo armado llegó al la construcción y se llevó un trascabo y diversa herramienta. La zona fue asegurada por los oficiales de la Policía Municipal, mientras agentes de investigación comenzaban las averiguaciones.

El guardia de seguridad que resultó herido fue atendido por personal de Protección Civil de Monterrey, sin requerir ser llevado a un hospital. De los delincuentes no se tiene pistas, pero no se descarta sea la banda que ha operado robando con violencia en construcciones del poniente de Monterrey, en los últimos meses y que aún continúa en libertad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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