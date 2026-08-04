Seguridad

Hombre Presuntamente Alcoholizado Causa Movilización Policial; En el Auto Viajaba un Bebé

Se reportó la detención de un hombre el cual conducía presuntamente alcoholizado por calles de Boca del Río en compañía de su pareja y un bebé, provocando la movilización de la policía.

Hombre es detenido por conducir presuntamente alcoholizado y exponer a su familia en Boca del RíoHombre es detenido por conducir presuntamente alcoholizado y exponer a su familia en Boca del Río. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conductor detenido en Boca del Río por manejar alcoholizado con su familia. La policía lo detuvo tras la ponchadura de una de sus llantas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+