Hombre Presuntamente Alcoholizado Causa Movilización Policial; En el Auto Viajaba un Bebé

Durante las primeras horas de este martes 4 de agosto se reportó la movilización de cuerpos de seguridad de diversas corporaciones hacía la zona del fraccionamiento La Tampiquera ubicado en el municipio boqueño por el reporte de la presencia de un hombre en presunto estado de ebriedad.

Según los primeros reportes obtenidos, un hombre en presunto estado de ebriedad fue detenido cuando conducía su automóvil sobre la calle Paseo Boca del Río, en las inmediaciones del fraccionamiento La Tampiquera en la ciudad de Boca del Río.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choques y Volcadura son Ocasionados por Sujeto en Presunto Estado de Ebriedad en Veracruz

Según datos recabados en el lugar fue que el hombre manejaba su automóvil, acompañado por su pareja y un bebé, y sufrió la ponchadura de una de las llantas de la unidad. Elementos de la Policía Estatal (SSP) y elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) se detuvieron cuando realizaban su recorrido de seguridad, con la intención de auxiliarle con la avería del vehículo, descubriendo en ese momento el estado en el que se encontraba el conductor.

Fue ahí cuando se determinó dar aviso a un familiar para que apoyara con el retiro de la unidad vehicular y el hombre con su familia se fue con una advertencia por el riesgo al que expuso a su familia y a los demás conductores que transitaban en ese momento por este sector de la ciudad.

Patrulla de Policía choca en Coatzacoalcos; Hay dos lesionados

Durante la mañana de este martes en Coatzacoalcos dos menores de edad resultaron con lesiones tras registrarse un accidente entre un automóvil particular y una patrulla de la Policía Municipal, en la colonia Lomas de Barrillas, al poniente de la ciudad. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Santa Martha y Santa Trinidad.

Se presume que el conductor del vehículo particular circulaba sobre la calle Santa Marta, de oriente a poniente y al llegar al cruce no respetó la preferencia de paso, por lo que impactó a la unidad oficial que transitaba de sur a norte sobre Santa Trinidad.

Los menores lesionados recibieron atención por parte de personal de Protección Civil, sin que fuera necesario su traslado de urgencia a un hospital. Elementos de Tránsito del Estado determinarán las responsabilidades correspondientes.