Matan a Balazos a Adolescente Afuera de su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Un menor de edad fue ejecutado de 10 balazos la mañana del martes 4 de agosto en las calles del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El crimen ocurrió en el cruce de las calles Libertad de Expresión y Plan de Guadalupe, a sólo unos metros de la intersección con las avenidas Rómulo Garza y Juan Pablo II.

Según testigos, hombres armados llegaron al sitio y realizaron detonaciones cuando el adolescente se encontraba afuera de su casa; luego de perpetrar la agresión escaparon en una motocicleta. Fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre la docena de disparos que escucharon.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de San Nicolás se movilizaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron la muerte del adolescente, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, pero se presume que tenía aproximadamente 17 años de edad.

Investigan homicidio de adolescente en San Nicolás

A pesar de que el menor intentó resguardarse en dentro de su domicilio, terminó sin vida a unos pasos de su casa, sobre la banqueta; presentaba las lesiones en la cabeza y cuerpo. La zona fue asegurada por la Policía Municipal y agentes ministeriales, mientras detectives del grupo de homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León comenzaban las indagatorias correspondientes.

Vecinos denunciaron que los disparos se escucharon poco antes de las 08:00 de la mañana, en un par de las avenidas más importantes del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La investigación continúan en curso; hasta el momento, no hay personas detenidas por este homicidio.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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