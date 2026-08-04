Homicidios

Matan a Balazos a Adolescente Afuera de su Casa en San Nicolás, Nuevo León

Hombres armados abordo de una motocicleta le dispararon en más de 10 ocasiones al menor de edad hasta matarlo en las calles de San Nicolás

Matan a menor en San Nicolás, Nuevo LeónElementos de la Policía Municipal acordonaron la escena del crimen. Foto: N+

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