Accidentes

Hombre Abandona a su Familia Tras Provocar Accidente Vial en Ciudad Juárez

Un conductor que viajaba a exceso de velocidad junto a su familia chocó contra una camioneta y huyó del lugar, dejando a sus acompañantes en el sitio.

Hombre Abandona a su Familia Tras Provocar AccidenteHombre Abandona a su Familia Tras Provocar Accidente. Foto: N+

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Conductor a exceso de velocidad provoca choque en Ciudad Juárez y deja a su familia en el lugar. Seguridad Vial ya investiga. ¿Qué pasó en el cruce de Aeronáutica y Tecnológico?

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