Hombre Abandona a su Familia Tras Provocar Accidente Vial en Ciudad Juárez

La noche del lunes 3 de agosto, un hombre que viajaba junto a su familia y dos amigos protagonizó un accidente vial en el cruce de la calle Aeronáutica y Av. Tecnológico, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor circulaba a exceso de velocidad a bordo de un vehículo color blanco, acompañado de su esposa, su hija menor de edad y dos amigos.

Al llegar al cruce con la Av. Tecnológico, impactó por la parte trasera a una camioneta tipo pickup que se encontraba esperando el cambio de luz del semáforo. Tras el accidente, el conductor responsable huyó del lugar y dejó a su familia y a sus acompañantes en el accidente.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje del Accidente

Hasta el sitio arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, luego de un llamado al número de emergencias 911 realizado por otros conductores que circulaban por el sector. Los elementos resguardaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.

En el lugar se informó que los integrantes de la familia presentaban golpes leves, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos para brindarles primeros auxilios y descartar lesiones de mayor gravedad.