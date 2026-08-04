Política

Aclaran en Qué Casos el Gobierno Sancionaría a Medios: “Nada Tiene que Ver con Censura”

El Gobierno de México explica de qué tratan los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Luisa María Alcalde en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional el 4 de agosto 2026. Foto: Presidencia de la RepúblicaLuisa María Alcalde en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional el 4 de agosto 2026. Foto: Presidencia de la República

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Gobierno mexicano explica que los Lineamientos de Derechos de las Audiencias no sancionan contenidos, sino incumplimientos como no tener código de ética. Infórmate sobre esta medida.

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