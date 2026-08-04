Aclaran en Qué Casos el Gobierno Sancionaría a Medios: “Nada Tiene que Ver con Censura”

El Gobierno de México presentó hoy, 4 de agosto de 2026, detalles sobre los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y enfatizó que éstos no tienen nada que ver con censura.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este martes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que los Lineamientos tienen que ver en esencia con el artículo sexto constitucional, sobre el derecho a la información del pueblo de México.

Específicamente, hizo referencia al derecho de las audiencias a la información plural y veraz.

“Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, indicó la mandataria.

Mientras que la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, dio a conocer en qué casos intervendría la autoridad.

Derechos de las audiencias

Alcalde Luján precisó que los Lineamientos están a consulta pública, pues no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); “están abiertos a la ciudadanía, a las concesionarias”, dijo.

Comentó que luego de la presentación de la semana pasada, surgió “una narrativa muy alejada de la realidad que establece que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones, nada de esto está establecido en los Lineamientos”, aclaró.

De acuerdo con la consejera jurídica, los Lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancione contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad y qué no.

“No es el caso, son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética, y en estos códigos establecen cómo van a garantizar que la información sea veraz; es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa, porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera verificada, no noticias falsas”.

“¿Quién va a determinar cómo se va a garantizar eso? El propio medio de comunicación, no el Estado. El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación a través de sus códigos de ética los que establezcan cómo van a garantizar que su información sea veraz”, abundó.

¿Cuándo sí intervendría la autoridad?

En este marco, comentó que la Comisión intervendría y sancionaría cuando haya incumplimiento de lo siguiente:

No publicar código de ética. No nombrar al defensor de las audiencias (quien recibe las quejas de la ciudadanía). No poner a disposición un mecanismo eficaz para que la ciudadanía pueda presentar quejas.

“En estos casos, la autoridad tendría que decirle al medio: está establecido en la ley, tienes que cumplir y tienes que emitir tu código de ética (…) Eso nada tiene que ver con censura ni con intervenir en qué información se presenta”.

De acuerdo con la presentación de la funcionaria, en ningún caso se sanciona por los contenidos.

SPB