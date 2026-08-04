Firman Decreto para Garantizar Transparencia de las Entidades del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó hoy, 4 de agosto de 2026, un decreto en materia de transparencia con el que se busca reforzar el acceso a la información pública de entidades del Gobierno.

En ese sentido, precisó que el "decreto es para garantizar la transparencia de todas las entidades del Gobierno de México. Esto está en la Constitución, en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México".

Cabe señalar que previamente específico que la iniciativa limitaría las excepciones únicamente a los casos relacionados con seguridad nacional o investigaciones judiciales en curso.

Señaló que las plataformas de transparencia deberán garantizar el acceso a la información gubernamental, al mismo tiempo que se protege la información personal de los ciudadanos.

La propuesta también contempla fortalecer los mecanismos mediante los cuales la población consulta datos públicos, con el propósito de consolidar el acceso a la información como una herramienta para la rendición de cuentas.

¿Qué plantea el decreto?

El decreto busca eliminar la discrecionalidad con la que actualmente los servidores públicos pueden decidir qué información se hace pública y cuál permanece reservada. En su lugar, se establecerán criterios específicos para definir qué datos deben ser transparentes y cuáles podrán mantenerse confidenciales.

La intención es evitar que la divulgación de información dependa del criterio de un funcionario o de un área administrativa, al establecer reglas claras sobre los casos en los que procede una reserva de información.

En un plazo de un mes se fortalecerá la plataforma de transparencia para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública del Gobierno.

FBPT