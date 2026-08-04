Política

Firman Decreto para Garantizar Transparencia de las Entidades del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto en materia de transparencia para garantizar el acceso a la información pública

Firman decreto en materia de transparencia. Foto: PresidenciaFirman decreto en materia de transparencia. Foto: Presidencia

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