Política

Sheinbaum Aclara que No se Reunirá con la CNTE y Dice qué Temas Tocará con Sección 22

La presidenta Sheinbaum no se reunirá con la CNTE, pero sí sostendrá un diálogo con la Sección 22 de Oaxaca y especificó que temas abordarán

Docentes de la Sección 22 de la CNTE se acercaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su llegada a Santiago Suchilquitongo, Oaxaca.Integrantes de la Sección 22 de la CNTE se acercaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su llegada a Santiago Suchilquitongo, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro
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