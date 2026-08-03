Sheinbaum Aclara que No se Reunirá con la CNTE y Dice qué Temas Tocará con Sección 22

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de hoy, 3 de agosto de 2026, aclaró que no se reunirá con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y detalló qué temas tratará con los representantes de la Sección 22 de Oaxaca.

Explicó que el encuentro estará enfocado en dar seguimiento a compromisos relacionados con el magisterio de Oaxaca.

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Temas que hablará Sheinbaum con la Sección 22

"Vamos a hablar sobre esos acuerdos que se tomaron con la Segob y la SE con la Sección 22, ese es el tema que vamos a tocar, no es con la CNTE, la CNTE tiene la Sesión 22 y tiene demandas especificas sobre Oaxaca, acuerdos para nuevas plazas y otros temas relevantes", señaló.

Sheinbaum detalló que la reunión se centrará en verificar el cumplimiento de esos compromisos y atender asuntos educativos del estado.

La presidenta recordó que el encuentro quedó definido desde la reunión anterior con los dirigentes de la Sección 22.

"Ese día quedó muy claro con la dirigencia de la 22 que son los temas que vamos a tratar esta primera semana, vienen el jueves".

En cuanto al proceso de consulta para modificar el sistema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Sheinbaum confirmó que las consultas en los planteles educativos seguirán adelante.

"Van a iniciar las consultas escuela por escuela. Vendrá una encuesta sobre lo más relevante y después será este mismo año la consulta escuela por escuela relacionada con el cambio del USICAMM".

La mandataria reiteró que el objetivo es recoger la opinión del magisterio para definir los cambios al mecanismo de ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente.

FBPT